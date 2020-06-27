В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

- Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, - говорится в пояснительной записке к документу. - Цель - создание и апробация цифровой образовательной среды и обеспечение возможности ее постоянного использования на всей территории РФ.

Что же это такое - цифровая образовательная среда (сокращенно - ЦОС)? По планам она объединит сразу несколько элементов: материально-техническое оснащение школ, скоростной интернет, образовательные сервисы с контентом, система цифровых видеотрансляций и дистанционного обучения, электронные базы данных, федеральная государственная информационная система "Моя школа" и многое другое.

Среди задач эксперимента

- обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к сети "Интернет" со скоростью не менее 100 Мб/с - для городской местности и не менее 50 Мб/с - для сельской местности

- оснащение образовательных организаций компьютерами, мультимедийным оборудованием и программным обеспечением

- апробация технологий анализа массивов больших данных с возможностью представления статистических и прогнозных отчетов в режиме реального времени

- апробация унификации и автоматизации образовательных процессов, включая деятельность образовательных организаций

- апробация коммуникационной среды в том числе с использованием сервисов мгновенного обмена сообщениями и социальных сетей

- создание и (или) модернизация структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения на объектах образовательных организаций, позволяющего ‎в постоянном режиме осуществлять мониторинг организации образовательного процесса в образовательных организациях

Эксперимент завершится 31 декабря 2022 года. Планируется, что в нем будут участвовать Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область-Кузбасс, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.