В США россиянин Сергей Медведев признался в киберпреступлениях

Россиянин Сергей Медведев, который, по версии следствия, являлся одним из лидеров транснациональной преступной группировки, признал свою вину в суде Невады (США). Теперь 33-летнему гражданину РФ может быть назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Остальные восемь пунктов обвинения при этом снимаются, пишет ТАСС.

Медведев был в числе тех, кто через подставную фирму скупал и продавал краденые документы, кредитные карты и другую банковскую информацию. Пострадавшие от действий злоумышленников частные лица и финансовые организации оценили нанесенный им ущерб в 568 миллионов долларов.

По данным минюста США, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко в 2010 придумали, как обогащаться, не прилагая особых усилий. Для покупок в интернет-магазинах они использовали поддельные или украденные данные о банковских картах. Россиянин был задержан в Нью-Йорке в марте 2018 года.