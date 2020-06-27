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27.06.2020 18:00
Рубрика: В мире

В США ситуацию с коронавирусом назвали "серьезной проблемой"

Текст: Александр Саможнев

Ситуация с коронавирусом в США является "серьезной проблемой", так как все больше молодых людей попадает в число инфицированных при новой вспышке пандемии, заявил на слушаниях в Конгрессе руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

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По его словам, в США третий день подряд зарегистрировано в сутки рекордные 40 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. "В некоторых районах страны, штатах, городах и регионах обстановка очень хорошая, там следуют правилам и осторожно, обоснованно снимают ограничения. Но в других районах ситуация складывается серьезная", - предупредил Фаучи.

Эксперт считает ситуацию весьма сложной, так как речь идет о молодых людях, заболевание которых протекает бессимптомно. В этой связи большое количество людей заражается в общественных местах, а не в местах вспышки инфекции, где можно очертить круг инфицированных и изолировать их.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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По данным телеканала Euronews, многие американские штаты и отдельные округа, успевшие отменить ограничительные меры, начинают вводить их вновь. В то же время во Флориде, где отмечен резкий рост заражений, продолжают работать пляжи, хотя их и собираются закрыть в День независимости США, 4 июля.

А в Мичигане, на озере Сент-Клэр, состоялся ежегодный праздник яхт, собравший сотни лодок и тысячи человек. Социальную дистанцию участники мероприятия не соблюдали, констатировала полиция.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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