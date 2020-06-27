В США три человека отравились антисептиком для рук

Антибактериальное средство для мытья рук стало причиной смерти трех жителей штата Нью-Мексико в США, передает РИА Новости. Еще четверо госпитализированы с серьезным отравлением, а один из них ослеп. Все они пытались принимать внутрь средство, предназначенное строго для обработки рук в общественных местах.

Пока не уточняется, как произошло отравление и связаны ли как-то пострадавшие между собой. Возможно, кого-то привлекло наличие в составе антисептика метилового спирта, который могли перепутать с обычным спиртом.

Теперь перед властями стоит задача профилактировать повторение подобных инцидентов, что не так просто будет сделать. Емкости с антибактериальным средством установлены во многих общественных местах.