Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем молодежи, пожелав успехов и настойчивости в достижении поставленных целей.

Молодежь - это будущее России, активные и целеустремленные, молодые люди смело принимают нестандартные решения. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы, опубликованном на сайте нижней палаты.

"Дерзайте, осуществляйте свои мечты и планы. От вас многое зависит - какой будет наша страна. Желаю вам успехов, настойчивости в достижении поставленных целей и всего самого доброго", - заявил глава нижней палаты.

Свою историю праздник, отмечаемый 27 июня, ведет со времен существования СССР.