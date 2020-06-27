Всемирный банк одобрил Украине кредит на 350 млн долларов

Всемирный банк утвердил кредит для Украины в размере 350 ммлн долларов в поддержку реформ, которые имеют решающее значение для восстановления экономики страны, информирует Reuters.

В сообщении банка говорится, что средства предназначены для проведения реформ, направленных на укрепление земельных и финансовых рынков, усиление институтов по борьбе с коррупцией, а также на укрепление системы социальной защиты уязвимых слоев пожилого населения в целях смягчения последствия пандемии.

Всемирный банк является одним из основных партнеров Украины по развитию. С момента присоединения Украины к банку в 1992 году Киеву выделено около 14 миллиардов долларов для реализации более чем 80 проектов и программ.