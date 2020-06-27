Выявлена опасная реакция на вакцину от коронавируса

Реакция на вакцину от COVID-19 может быть сильной и опасной для здоровья человека. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

По словам ученого, легкая реакция организма на вакцину - повышение температуры тела до 37,5 градуса, а нормальная средняя будет выше на один градус. Но если температура выше 38,6 градуса - это уже сильная реакция, а на любой препарат сильные реакции должны быть минимальными.

- Один случай на тысячу и даже на сто тысяч, - объяснил Михаил Костинов.

При этом на месте укола от инъекции может быть покраснение диаметром не более восьми сантиметров, а лучше, если оно будет пять-шесть сантиметров. Также доктор отметил, что температура и реакция не должны длиться более двух дней.