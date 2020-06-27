За сутки коронавирусом заразилось рекордное количество американцев

За минувшие сутки в США выявили еще 40 тысяч 870 человек, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Это максимальный показатель с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Вице-президент США Майкл Пенс отметил, что власти "добились поистине замечательного прогресса" в борьбе с COVID-19. Смертность от коронавируса снижается по всей стране. В 16 штатах эпидобстановка неблагоприятная. Наиболее тяжелая ситуация - в Аризоне, Техасе и Флориде. А в 34 штатах - распространение SARS-CoV-2 удалось замедлить.

Напомним, всего в США коронавирусом заразились 2,47 миллиона человек.