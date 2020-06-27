Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за сутки в России подтверждено 6852 случая COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 30% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 750
- Московская область 366
- Ханты-Мансийский АО 280
- Иркутская область 237
- Санкт-Петербург 224
- Свердловская область 216
- Нижегородская область 214
- Воронежская область 190
- Челябинская область 158
- Ямало-Ненецкий АО 147
- Красноярский край 145
- Республика Тыва 128
- Архангельская область 118
- Ростовская область 116
- Саратовская область 112
- Ульяновская область 109
- Новосибирская область 105
- Ставропольский край 104
- Волгоградская область 102
- Мурманская область 90
- Карачаево-Черкесская Республика 84
- Приморский край 83
- Хабаровский край 79
- Тульская область 78
- Алтайский край 77
- Республика Дагестан 75
- Пензенская область 75
- Омская область 75
- Ивановская область 74
- Белгородская область 70
- Брянская область 70
- Курская область 65
- Республика Коми 65
- Оренбургская область 63
- Забайкальский край 62
- Республика Саха (Якутия) 62
- Кабардино-Балкарская Республика 60
- Самарская область 59
- Тюменская область 59
- Краснодарский край 58
- Томская область 58
- Республика Бурятия 56
- Чувашская Республика 55
- Пермский край 55
- Владимирская область 54
- Тверская область 52
- Ленинградская область 51
- Республика Башкортостан 49
- Калужская область 46
- Псковская область 45
- Тамбовская область 44
- Ярославская область 44
- Республика Карелия 44
- Новгородская область 44
- Республика Мордовия 44
- Кемеровская область 44
- Камчатский край 44
- Рязанская область 42
- Республика Татарстан 41
- Кировская область 41
- Липецкая область 40
- Смоленская область 40
- Республика Горный Алтай 39
- Орловская область 38
- Амурская область 38
- Республика Хакасия 36
- Астраханская область 35
- Республика Адыгея 34
- Республика Ингушетия 32
- Республика Калмыкия 32
- Республика Марий Эл 31
- Республика Северная Осетия 25
- Костромская область 24
- Удмуртская Республика 23
- Курганская область 21
- Вологодская область 20
- Калининградская область 19
- Сахалинская область 19
- Магаданская область 15
- Чеченская Республика 13
- Ненецкий автономный округ 6
- Республика Крым 6
- Еврейская АО 4
- г. Севастополь 3
- Чукотский АО 2
Всего в России зарегистрировано 627646 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- г. Москва 0,3%
- Республика Северная Осетия 0,6%
- Московская область 0,7%
- Калининградская область 0,8%
- Чеченская Республика 0,8%
За сутки подтверждено 188 летальных случаев:
- Владимирская область 2
- Воронежская область 1
- Костромская область 2
- Курская область 1
- Московская область 12
- Орловская область 3
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 2
- Тверская область 3
- Тульская область 4
- Ярославская область 1
- Москва 20
- Республика Коми 1
- Архангельская область 11
- Ленинградская область 1
- Новгородская область 5
- Псковская область 2
- Санкт-Петербург 57
- Республика Калмыкия 1
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 10
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 1
- Нижегородская область 8
- Оренбургская область 1
- Ульяновская область 1
- Свердловская область 5
- Ханты-Мансийский АО 3
- Алтайский край 1
- Красноярский край 8
- Иркутская область 5
- Новосибирская область 4
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период пандемии в России умерли 8 969 человек.
За сутки выздоровели 9200 человек:
- Белгородская область 56
- Брянская область 65
- Владимирская область 70
- Воронежская область 46
- Ивановская область 73
- Калужская область 42
- Костромская область 30
- Курская область 61
- Липецкая область 31
- Московская область 1421
- Орловская область 49
- Рязанская область 45
- Смоленская область 112
- Тамбовская область 69
- Тверская область 141
- Тульская область 121
- Ярославская область 46
- Москва 1852
- Республика Карелия 39
- Республика Коми 142
- Архангельская область 80
- Вологодская область 27
- Калининградская область 29
- Ленинградская область 18
- Мурманская область 58
- Новгородская область 46
- Псковская область 73
- Санкт-Петербург 716
- Республика Адыгея 33
- Республика Калмыкия 10
- Республика Крым 19
- Краснодарский край 53
- Астраханская область 26
- Волгоградская область 73
- Ростовская область 271
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 34
- Республика Ингушетия 25
- Кабардино-Балкарская Республика 59
- Карачаево-Черкесская Республика 43
- Республика Северная Осетия - Алания 30
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 78
- Республика Башкортостан 60
- Республика Мордовия 23
- Республика Татарстан 6
- Удмуртская Республика 29
- Республика Чувашия 23
- Пермский край 67
- Кировская область 48
- Нижегородская область 456
- Оренбургская область 16
- Пензенская область 199
- Самарская область 98
- Саратовская область 124
- Ульяновская область 130
- Курганская область 29
- Свердловская область 223
- Тюменская область 47
- Ханты-Мансийский АО 229
- Ямало-Ненецкий автономный округ 95
- Челябинская область 60
- Республика Алтай 17
- Республика Тыва 98
- Республика Хакасия 24
- Алтайский край 20
- Красноярский край 64
- Иркутская область 76
- Кемеровская область 18
- Новосибирская область 86
- Омская область 45
- Томская область 37
- Республика Бурятия 42
- Республика Саха (Якутия) 42
- Забайкальский край 103
- Камчатский край 28
- Приморский край 162
- Амурская область 23
- Магаданская область 12
- Хабаровский край 15
- Еврейская автономная область 7
- Чукотский автономный округ 2
За весь период пандемии в России из стационаров выписано - 393 352 выздоровевших.