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27.06.2020 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 6852 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за сутки в России подтверждено 6852 случая COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 30% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

  1. Москва 750
  2. Московская область 366
  3. Ханты-Мансийский АО 280
  4. Иркутская область 237
  5. Санкт-Петербург 224
  6. Свердловская область 216
  7. Нижегородская область 214
  8. Воронежская область 190
  9. Челябинская область 158
  10. Ямало-Ненецкий АО 147
  11. Красноярский край 145
  12. Республика Тыва 128
  13. Архангельская область 118
  14. Ростовская область 116
  15. Саратовская область 112
  16. Ульяновская область 109
  17. Новосибирская область 105
  18. Ставропольский край 104
  19. Волгоградская область 102
  20. Мурманская область 90
  21. Карачаево-Черкесская Республика 84
  22. Приморский край 83
  23. Хабаровский край 79
  24. Тульская область 78
  25. Алтайский край 77
  26. Республика Дагестан 75
  27. Пензенская область 75
  28. Омская область 75
  29. Ивановская область 74
  30. Белгородская область 70
  31. Брянская область 70
  32. Курская область 65
  33. Республика Коми 65
  34. Оренбургская область 63
  35. Забайкальский край 62
  36. Республика Саха (Якутия) 62
  37. Кабардино-Балкарская Республика 60
  38. Самарская область 59
  39. Тюменская область 59
  40. Краснодарский край 58
  41. Томская область 58
  42. Республика Бурятия 56
  43. Чувашская Республика 55
  44. Пермский край 55
  45. Владимирская область 54
  46. Тверская область 52
  47. Ленинградская область 51
  48. Республика Башкортостан 49
  49. Калужская область 46
  50. Псковская область 45
  51. Тамбовская область 44
  52. Ярославская область 44
  53. Республика Карелия 44
  54. Новгородская область 44
  55. Республика Мордовия 44
  56. Кемеровская область 44
  57. Камчатский край 44
  58. Рязанская область 42
  59. Республика Татарстан 41
  60. Кировская область 41
  61. Липецкая область 40
  62. Смоленская область 40
  63. Республика Горный Алтай 39
  64. Орловская область 38
  65. Амурская область 38
  66. Республика Хакасия 36
  67. Астраханская область 35
  68. Республика Адыгея 34
  69. Республика Ингушетия 32
  70. Республика Калмыкия 32
  71. Республика Марий Эл 31
  72. Республика Северная Осетия 25
  73. Костромская область 24
  74. Удмуртская Республика 23
  75. Курганская область 21
  76. Вологодская область 20
  77. Калининградская область 19
  78. Сахалинская область 19
  79. Магаданская область 15
  80. Чеченская Республика 13
  81. Ненецкий автономный округ 6
  82. Республика Крым 6
  83. Еврейская АО 4
  84. г. Севастополь 3
  85. Чукотский АО 2

Всего в России зарегистрировано 627646 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  1. г. Москва 0,3%
  2. Республика Северная Осетия 0,6%
  3. Московская область 0,7%
  4. Калининградская область 0,8%
  5. Чеченская Республика 0,8%

За сутки подтверждено 188 летальных случаев:

Фото: из личного архива Леонида Дьякова.
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  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 1
  • Костромская область 2
  • Курская область 1
  • Московская область 12
  • Орловская область 3
  • Смоленская область 1
  • Тамбовская область 2
  • Тверская область 3
  • Тульская область 4
  • Ярославская область 1
  • Москва 20
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 11
  • Ленинградская область 1
  • Новгородская область 5
  • Псковская область 2
  • Санкт-Петербург 57
  • Республика Калмыкия 1
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 10
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 2
  • Республика Мордовия 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Нижегородская область 8
  • Оренбургская область 1
  • Ульяновская область 1
  • Свердловская область 5
  • Ханты-Мансийский АО 3
  • Алтайский край 1
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 5
  • Новосибирская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 1

За весь период пандемии в России умерли 8 969 человек.

Фото: EPA
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За сутки выздоровели 9200 человек:

  • Белгородская область 56
  • Брянская область 65
  • Владимирская область 70
  • Воронежская область 46
  • Ивановская область 73
  • Калужская область 42
  • Костромская область 30
  • Курская область 61
  • Липецкая область 31
  • Московская область 1421
  • Орловская область 49
  • Рязанская область 45
  • Смоленская область 112
  • Тамбовская область 69
  • Тверская область 141
  • Тульская область 121
  • Ярославская область 46
  • Москва 1852
  • Республика Карелия 39
  • Республика Коми 142
  • Архангельская область 80
  • Вологодская область 27
  • Калининградская область 29
  • Ленинградская область 18
  • Мурманская область 58
  • Новгородская область 46
  • Псковская область 73
  • Санкт-Петербург 716
  • Республика Адыгея 33
  • Республика Калмыкия 10
  • Республика Крым 19
  • Краснодарский край 53
  • Астраханская область 26
  • Волгоградская область 73
  • Ростовская область 271
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 34
  • Республика Ингушетия 25
  • Кабардино-Балкарская Республика 59
  • Карачаево-Черкесская Республика 43
  • Республика Северная Осетия - Алания 30
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 78
  • Республика Башкортостан 60
  • Республика Мордовия 23
  • Республика Татарстан 6
  • Удмуртская Республика 29
  • Республика Чувашия 23
  • Пермский край 67
  • Кировская область 48
  • Нижегородская область 456
  • Оренбургская область 16
  • Пензенская область 199
  • Самарская область 98
  • Саратовская область 124
  • Ульяновская область 130
  • Курганская область 29
  • Свердловская область 223
  • Тюменская область 47
  • Ханты-Мансийский АО 229
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 95
  • Челябинская область 60
  • Республика Алтай 17
  • Республика Тыва 98
  • Республика Хакасия 24
  • Алтайский край 20
  • Красноярский край 64
  • Иркутская область 76
  • Кемеровская область 18
  • Новосибирская область 86
  • Омская область 45
  • Томская область 37
  • Республика Бурятия 42
  • Республика Саха (Якутия) 42
  • Забайкальский край 103
  • Камчатский край 28
  • Приморский край 162
  • Амурская область 23
  • Магаданская область 12
  • Хабаровский край 15
  • Еврейская автономная область 7
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период пандемии в России из стационаров выписано - 393 352 выздоровевших.

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