Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за сутки в России подтверждено 6852 случая COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 30% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 750 Московская область 366 Ханты-Мансийский АО 280 Иркутская область 237 Санкт-Петербург 224 Свердловская область 216 Нижегородская область 214 Воронежская область 190 Челябинская область 158 Ямало-Ненецкий АО 147 Красноярский край 145 Республика Тыва 128 Архангельская область 118 Ростовская область 116 Саратовская область 112 Ульяновская область 109 Новосибирская область 105 Ставропольский край 104 Волгоградская область 102 Мурманская область 90 Карачаево-Черкесская Республика 84 Приморский край 83 Хабаровский край 79 Тульская область 78 Алтайский край 77 Республика Дагестан 75 Пензенская область 75 Омская область 75 Ивановская область 74 Белгородская область 70 Брянская область 70 Курская область 65 Республика Коми 65 Оренбургская область 63 Забайкальский край 62 Республика Саха (Якутия) 62 Кабардино-Балкарская Республика 60 Самарская область 59 Тюменская область 59 Краснодарский край 58 Томская область 58 Республика Бурятия 56 Чувашская Республика 55 Пермский край 55 Владимирская область 54 Тверская область 52 Ленинградская область 51 Республика Башкортостан 49 Калужская область 46 Псковская область 45 Тамбовская область 44 Ярославская область 44 Республика Карелия 44 Новгородская область 44 Республика Мордовия 44 Кемеровская область 44 Камчатский край 44 Рязанская область 42 Республика Татарстан 41 Кировская область 41 Липецкая область 40 Смоленская область 40 Республика Горный Алтай 39 Орловская область 38 Амурская область 38 Республика Хакасия 36 Астраханская область 35 Республика Адыгея 34 Республика Ингушетия 32 Республика Калмыкия 32 Республика Марий Эл 31 Республика Северная Осетия 25 Костромская область 24 Удмуртская Республика 23 Курганская область 21 Вологодская область 20 Калининградская область 19 Сахалинская область 19 Магаданская область 15 Чеченская Республика 13 Ненецкий автономный округ 6 Республика Крым 6 Еврейская АО 4 г. Севастополь 3 Чукотский АО 2 Всего в России зарегистрировано 627646 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: г. Москва 0,3% Республика Северная Осетия 0,6% Московская область 0,7% Калининградская область 0,8% Чеченская Республика 0,8% За сутки подтверждено 188 летальных случаев: Врач-реабилитолог рассказал, как жить после COVID-19 Владимирская область 2

Воронежская область 1

Костромская область 2

Курская область 1

Московская область 12

Орловская область 3

Смоленская область 1

Тамбовская область 2

Тверская область 3

Тульская область 4

Ярославская область 1

Москва 20

Республика Коми 1

Архангельская область 11

Ленинградская область 1

Новгородская область 5

Псковская область 2

Санкт-Петербург 57

Республика Калмыкия 1

Краснодарский край 2

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 10

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 2

Республика Мордовия 1

Удмуртская Республика 1

Нижегородская область 8

Оренбургская область 1

Ульяновская область 1

Свердловская область 5

Ханты-Мансийский АО 3

Алтайский край 1

Красноярский край 8

Иркутская область 5

Новосибирская область 4

Республика Саха (Якутия) 1 За весь период пандемии в России умерли 8 969 человек. Врачи предупредили о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19 За сутки выздоровели 9200 человек: Белгородская область 56

Брянская область 65

Владимирская область 70

Воронежская область 46

Ивановская область 73

Калужская область 42

Костромская область 30

Курская область 61

Липецкая область 31

Московская область 1421

Орловская область 49

Рязанская область 45

Смоленская область 112

Тамбовская область 69

Тверская область 141

Тульская область 121

Ярославская область 46

Москва 1852

Республика Карелия 39

Республика Коми 142

Архангельская область 80

Вологодская область 27

Калининградская область 29

Ленинградская область 18

Мурманская область 58

Новгородская область 46

Псковская область 73

Санкт-Петербург 716

Республика Адыгея 33

Республика Калмыкия 10

Республика Крым 19

Краснодарский край 53

Астраханская область 26

Волгоградская область 73

Ростовская область 271

Севастополь 2

Республика Дагестан 34

Республика Ингушетия 25

Кабардино-Балкарская Республика 59

Карачаево-Черкесская Республика 43

Республика Северная Осетия - Алания 30

Чеченская Республика 3

Ставропольский край 78

Республика Башкортостан 60

Республика Мордовия 23

Республика Татарстан 6

Удмуртская Республика 29

Республика Чувашия 23

Пермский край 67

Кировская область 48

Нижегородская область 456

Оренбургская область 16

Пензенская область 199

Самарская область 98

Саратовская область 124

Ульяновская область 130

Курганская область 29

Свердловская область 223

Тюменская область 47

Ханты-Мансийский АО 229

Ямало-Ненецкий автономный округ 95

Челябинская область 60

Республика Алтай 17

Республика Тыва 98

Республика Хакасия 24

Алтайский край 20

Красноярский край 64

Иркутская область 76

Кемеровская область 18

Новосибирская область 86

Омская область 45

Томская область 37

Республика Бурятия 42

Республика Саха (Якутия) 42

Забайкальский край 103

Камчатский край 28

Приморский край 162

Амурская область 23

Магаданская область 12

Хабаровский край 15

Еврейская автономная область 7

Чукотский автономный округ 2 За весь период пандемии в России из стационаров выписано - 393 352 выздоровевших.