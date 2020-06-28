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28.06.2020 18:41
Рубрика: Общество

Ребенок защищается

Предложено гарантировать детям бесплатного адвоката
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Федеральная палата адвокатов поддержала законопроект, гарантирующий несовершеннолетним право на бесплатного адвоката. Защитник, например, поможет ребенку отстоять свои права при тяжелом разводе родителей. Увы, папа и мама в таких ситуациях нередко тянут одеяло на себя и забывают об интересах детей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отметила ведущий специалист департамента адвокатуры ФПА РФ Юлия Корухова, внедрение в гражданский процесс механизма назначения судом адвоката позволит обеспечить защиту интересов ребенка на профессиональной основе.

Подготовили инициативу адвокат Виктория Дергунова и одна из правозащитных организаций. Авторы считают необходимым наделить адвокатов полномочиями по оказанию детям квалифицированной юридической помощи. Сегодня защитники не имеют полномочий помогать непосредственно детям: собирать информацию, приезжать в органы опеки, в больницы и так далее. Но что если ребенок столкнулся с вполне взрослыми проблемами и вынужден знакомиться с основами права не на уроках обществознания, а непосредственно в ходе семейных скандалов?

Фото: iStock
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Как рассказала Виктория Дергунова, которая много лет занимается защитой прав детей, она не может защищать их напрямую.

По закону доверителем, то есть человеком, пригласившим адвоката, является родитель.

"Если я вижу, что родитель действует не в интересах ребенка, то ничего не могу сделать, - подчеркивает адвокат Виктория Дергунова. - Как только я начинаю говорить родителю, что так поступать нельзя, он может отказаться от меня как от адвоката, что абсолютно понятно, так как я не могу действовать не в интересах доверителя или против его воли".

Аппарат Уполномоченного по защите прав человека в Российской Федерации поддержал законопроект и направил инициативу в министерство юстиции.

Как рассказала ведущий специалист департамента адвокатуры Федеральной палаты адвокатов России Юлия Корухова, в подавляющем большинстве семейных споров, так или иначе затрагивающих интересы ребенка, именно ребенок становится наиболее незащищенной с правовой точки зрения стороной.

Проект наделяет адвоката правом представлять интересы несовершеннолетнего по назначению суда, если законный представитель отстранен

Он не является участником судебного разбирательства и зачастую вообще не осведомлен о его наличии. А суд вообще может не учитывать мнение ребенка.

Многие люди вполне обоснованно опасаются излишнего вмешательства в семью. Не дело ни чиновников, ни правозащитников указывать отцу, как воспитывать сына. Но если затеян скандальный развод, семья уже разрушена, и обе стороны сами призывают посторонних: адвокатов, судей, судебных приставов и прочих, чтобы как можно больше неприятностей доставить бывшему любимому человека. А ребенка буквально вырывают друг у друга из рук, даже не думая, как это отразится на психике маленького человека.

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"Мы не можем не поддержать предложение о необходимости предоставления суду права назначить ребенку адвоката, представляющего в семейном споре интересы исключительно этого ребенка, а не опосредованно учитывающего их при представительстве интересов одного из родителей. Безусловно, данное предложение потребует значительной детальной проработки, однако сама идея о внедрении в гражданский процесс механизма назначения судом адвоката представителем несовершеннолетнего нами только приветствуется, поскольку это позволит обеспечить защиту интересов ребенка наилучшим образом - на профессиональной основе", - говорит Юлия Корухова.

По мнению Виктории Дергуновой, соответствующие изменения необходимо внести в Семейный кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, а также закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". После принятия этих изменений целесообразна организация Федеральной палатой адвокатов обучения адвокатов специальным навыкам работы в спорах о защите прав детей. Защитники, прошедшие такую подготовку, войдут в списки для судов.

Общество Семья и дети Власть Право Гражданское право Проблемы адвокатуры Гражданское законодательство

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