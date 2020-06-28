Правительство России выбрало правильную стратегию борьбы с COVID-19, и в результате ущерб, нанесенный коронавирусной инфекцией, у нас оказался намного меньше, чем в других странах, - сказал "Российской газете" президент НМИЦ эндокринологии, академик РАН Иван Дедов.

"Принципы социально-ориентированного государства особенно ярко проявились при выборе стратегии с COVID-19. Во главу угла были поставлены не экономические, геополитические или какие-либо другие, безусловно, важные для каждой страны показатели и достижения, а именно - Человек. "Жизнь, здоровье, безопасность людей - это для нас главная безусловная ценность", - так обозначил главный приоритет в это трудное время президент Владимир Путин", - сказал академик Дедов.

Академик назвал основные факторы, благодаря которым Россия относительно легко проходит через эпидемию. "Во-первых, все медицинское сообщество, волонтеры, люди разных военных и гражданских специальностей, добровольно рискуя жизнью, шли и идут работать в зону, зараженную смертельным вирусом. Во-вторых, были приняты экстренные меры по глубокой трансформации национальной системы здравоохранения, и это позволило не допустить взрывного распространения COVID-19 внутри страны и к началу лета выйти на "плато" заболеваемости. Для этого в медицинских учреждениях принимались беспрецедентные противоэпидемические меры, велась переподготовка медперсонала, а в ряде из них создавались специализированные инфекционные подразделения, которые, в буквальном смысле, стали, "передовой" борьбы с коронавирусом", - отметил Иван Дедов.

Один из Центров COVID-19 в соответствии с приказом Минздрава России был открыт на базе НМИЦ эндокринологии. "Нам, "не классическим инфекционистам", было очень непросто. В особенности, с учетом того, что помимо работы в "красной зоне" оперативно развернутого инфекционного корпуса, мы продолжали работать по другим, жизненно важным для медицинского сообщества направлениям, - сказал Иван Дедов. - В считанные дни мы расширили перечень дистанционных медицинских услуг; разрабатывали и доводили рекомендации ведения эндокринных больных в условиях пандемии и особенностям их маршрутизации в специализированные клиники; консультировали специалистов эндокринологической службы России в регионах в формате "врач-врач" . Кроме того, лучшие специалисты Центра вели онлайн-приемы "эндокринных" больных в формате "врач-пациент. Большой аналитический труд наших академиков, профессоров, докторов медицинских наук позволил найти спасительную формулу, купирующую проявления COVID-19. Все 100 процентов поступивших к нам пациентов находились в среднетяжёлом или тяжёлом состоянии. Тем не менее, даже в самых сложных случаях наши врачи научились в течение одного часа распознавать коварные проявления COVID-19 и назначать лечение, предотвращавшее "цитокиновый шторм", и, что особенно важно для наших пациентов с эндокринопатиями, - препятствовавшее прогрессированию хронических заболеваний. В основе такого успеха лежит большой коллективный труд всего медицинского сообщества: опыт наших зарубежных коллег, столкнувшихся с новой вирусной инфекцией раньше нас, а также постоянное плотное общение с коллегами из других медицинских научно-исследовательских центров Москвы. Я горжусь своими коллегами! Такая сверхэкстремальная ситуация показала, что наши современники сохранили исторически сложившийся нравственный генофонд".

Академик Дедов также отметил важность внесения поправок в Конституцию России. "Думаю, что российские граждане консолидированно поддержат поправки в Конституцию России, направленные исключительно на многоплановое развитие страны, на обеспечение безопасности нашего настоящего и будущего".