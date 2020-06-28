Албанским ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы

Ветераны антифашистской борьбы Албании были награждены памятными медалями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Торжественная церемония прошла в посольстве России в Тиране, а награды вручал лично глава российской дипмиссии в данной балканской стране Михаил Афанасьев.

Посол обратился к присутствующим с приветственным словом и вручил семи деятелям партизанского движения Албании памятные медали. В своём выступлении перед собравшимися высокопоставленный дипломат подчеркнул, что партизанская борьба Албании и народов СССР стала одним из объединяющих моментов героического прошлого двух стран. Выразил признательность активу ветеранской организации за объективные исторические оценки предпосылок и причин Второй Мировой Войны, а также продвижение правды о подвигах советского народа в военные годы на страницах албанской прессы. Поблагодарил ветеранов за проявленные отвагу и героизм в борьбе с фашистскими и нацистскими захватчиками. В ответном слове глава ветеранской организации Р. Печи выразил благодарность посольству России за организацию мероприятия и дал высокую оценку решающему вкладу советского народа в Победу над нацизмом, а также отметил важность сохранения исторической памяти о Второй мировой войне.

Между тем в интервью программе "Ильва Нау" на телеканале "Евроньюз Албания" Михаил Афанасьев отметил тот факт, что Россия заинтересована в развитии отношений с Албанией по всем направлениям. "В Москве считают, что для этого есть все необходимые предпосылки, - указал он. - В современном мире двусторонние отношения строятся на прагматической взаимовыгодной основе. Если взять, например, контакты России с другими странами региона - Турцией, Грецией, Италией, странами бывшей Югославии, то с большинством из них Россия поддерживает нормальные добрососедские отношения, подкрепленные активным взаимодействием в области экономики, культуры и науки. К сожалению, с Албанией такие формы сотрудничества сведены к минимуму, и это не инициатива российской стороны. Последние несколько лет мы не видим встречного движения со стороны албанских партнеров. Как известно, для дружбы нужны две стороны. Россия открыта к сотрудничеству, готова развивать двусторонние отношения с Албанией. С нашей стороны "карты открыты": мы можем предложить Албании взаимовыгодное сотрудничество в экономике, культуре, искусстве, здравоохранении, науке и т. д. Тем более у нас уже есть исторический опыт хорошего сотрудничества и дружбы - в 1950-е годы Советский Союз сыграл большую роль в восстановлении национальной экономики Албании, создании целых отраслей экономики, а также развитии культуры, образования, науки. Это та основа, которую мы готовы и дальше развивать. А на вопрос о том, кто и почему мешает сотрудничеству между нашими странами, отвечу коротко - уж точно не Россия".