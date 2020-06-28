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Рубрика: В мире

Болельщики вернутся на стадионы Рио-де-Жанейро 10 июля

Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Фото: iStock Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Фото: iStock
Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Фото: iStock

Первые болельщики смогут вернуться на стадионы Рио-де-Жанейро десятого июля. Соответствующий указ подписал мэр города Марсело Кривелла, сообщает издание Globo.

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"На первом этапе на стадионе смогут находиться не более трети болельщиков от общей вместимости трибун. На каждого человека должно приходится не менее четырех квадратных метров пространства. Приобрести билет пока можно будет только онлайн или в кассах самообслуживания", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

С первого августа на трибунах планируется увеличить количество зрителей еще на треть, а с 16 августа и вовсе снять ограничения. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Рио-де-Жанейро. С прошлого четверга власти разрешили проводить спортивные состязания. К играм вернулись футбольные клубы, которые участвуют в борьбе за региональный Кубок Рио. Из-за распространения коронавируса турнир был прерван 15 марта. Как ожидается, в воскресенье должны состояться сразу четыре игры.

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