Число бесхозных домов может вырасти из-за неплатежей

Количество домов, оставшихся без управляющих компаний и без надлежащего содержания и ремонта, может вырасти из-за падения платежной дисциплины. Сейчас, по данным минстроя, в России 22,8 тысячи многоквартирных домов, где способ управления не выбран собственниками и не определен органами местного самоуправления на конкурсе.

До пандемии таких домов с каждым годом становилось все меньше. "С 2016 года число домов без управляющих компаний снизилось на 63%, или на 39,1 тысячи", - сообщают в ведомстве. Теперь большая часть домов без управляющих организаций - новостройки, где собственники не успели выбрать способ управления. "Также есть небольшая доля малоэтажных домов с высоким износом, обслуживание которых и поддержание в нормативном состоянии обходится очень дорого", - добавляют в минстрое.

Наибольшие шансы остаться без управляющей компании - у малоквартирных домов старше 60 лет с износом более 50%, считает руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Тверской области Елена Юлегина. Например, в поселке Пено на каждый малоквартирный дом (а их здесь около 40) начисляется 600 рублей в месяц взносов на капремонт. Получается, что на ремонт одной кровли, который стоит 1,6 млн рублей, все эти дома вместе должны копить около 5 лет, а на ремонт всех кровель - более 100 лет. И только потом они смогут заняться инженерными сетями. "Как УК может поддерживать эти дома в нормативном состоянии? Рано или поздно бросит. Поэтому от таких домов и отказываются управляющие компании", -объясняет Юлегина. В поселке Максатиха, по данным сайта ГИС ЖКХ, в начале года почти треть домов (37 из 122) была без управления. В Ржевском районе без управления находятся около 20 домов, ранее принадлежавших минобороны. "Желающих управлять ими нет: дома в плохом состоянии, разбросаны, в них низкая платежная дисциплина и полное равнодушие собственников", - говорит Юлегина. За последние полгода по России прошло более 23 тысяч торгов на право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, еще 16 тысяч торгов находятся в процессе подведения итогов, приостановлены более двух тысяч торгов. "Даже если по каждой заявке в конкурсе участвует только один дом, то это все равно более 45 тысяч домов, которые были без управления. Половина из них и сейчас без управления", - отмечает Юлегина.

По законодательству, период, когда дома могут оставаться бесхозными, составляет 1-2 месяца

В этом году число бесхозных домов может вырасти из-за неплатежей за ЖКУ, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Увеличение долгов населения может привести к инициированию коммунальщиками процедуры банкротства управляющей компании либо к попытке УК расторгнуть в одностороннем порядке договор управления, чтобы избежать серьезных штрафов за грубые нарушения лицензионных требований и привлечения к ответственности, вплоть до уголовной. Например, если произойдет неисправность газового оборудования или падение кабины лифты и будет доказано, что УК не привлекла специализированную организацию, так как нечем было оплачивать их работы", - говорит эксперт.

Сейчас законодательством сведен к минимуму период, когда дома могут оставаться бесхозными: он не превышает 1-2 месяца. Однако если этот период выпадет на отопительный период или подготовку к нему, то последствия могут быть серьезными - срыв начала отопительного периода и рост аварийности.