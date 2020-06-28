В Федеральной нотариальной палате России сообщили "РГ", что нотариусы стали чаще предоставлять льготы гражданам. В целом в нотариальных конторах предоставляется льгот гражданам на несколько миллиардов рублей.

"За прошлый год нотариусы России совершили 1,7 миллиона нотариальных действий с предоставлением льгот при оплате, - сообщили в ФНП. - Это на 5 процентов больше, чем в 2018 году. В среднем нотариусы ежегодно предоставляют россиянам льгот на сумму более двух миллиардов рублей".

Категории граждан, которые освобождаются от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий, определены Налоговым кодексом. Всего установлено 16 таких категорий. Кроме того, Федеральной нотариальной палатой устанавливается перечень льгот, предусмотренных при оказании услуг правового и технического характера. К примеру, ветераны, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, дети-сироты и ряд других категорий граждан освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100 процентов.

По "льготным" нотариальным действиям, даже если они были совершены полностью бесплатно, нотариус также несет полную имущественную ответственность. Так что сила печати не ослабевает от того, что человек воспользовался правовой защитой по льготе.

Кстати, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик избран членом Общественной палаты РФ на 2020-2023 годы. Кандидатура президента ФНП была выдвинута от Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", в работе руководящих органов которой он участвует более десяти лет.

Ежегодно нотариусы предоставляют гражданам льгот на сумму более двух миллиардов рублей

"Главной задачей нотариата являются интересы гражданина, общества и государства: квалифицированная и доступная юридическая помощь гражданам в любом уголке нашей страны", - отмечает президент ФНП.