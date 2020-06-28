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28.06.2020 13:48
Рубрика: В мире

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10 миллионов

Текст: Максим Макарычев
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 10 миллионов инфицированных.

По данным института Джона Хопкинса, который ведет статистику заболевания в режиме онлайн, по состоянию на 13 часов по мск в воскресенье, в мире зафиксировано 10 001 527 случаев заражения смертельной инфекцией, при этом за семь месяцев от COVID-19 погибли 499 124 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта цифра примерно вдвое превышает число ежегодно регистрируемых случаев тяжелого заболевания гриппом.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Согласно информации агентства Reuters, ссылающегося на правительственные отчеты разных стран, наибольшее количество случаев заражения приходится на Северную Америку, Латинскую Америку и Европу. При этом четверть случаев заражения зарегистрировано в США. Как отмечают эксперты, пандемия вступила в новую фазу: в Индии и Бразилии в последние дни фиксируются более 10 тысяч случаев заражения в день, что усиливает серьезную нагрузку на и без того слабые медицинские ресурсы в этих странах.

На эти два государства пришлось более трети всех новых случаев заражения в мире на прошлой неделе. 19 июня Бразилия сообщила о рекордных в мире 54 700 новых случаях заболевания в день за весь период пандемии. Некоторые эксперты полагают, что число жертв от смертельной инфекции в Латинской Америке может возрасти до 380 тысяч к октябрю по сравнению со 100 тысячами случаев по состоянию на конец этой недели.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Второй день подряд рекордное количество случаев заражения за весь период пандемии зафиксировано в США, где за семь месяцев заболело 2,5 миллиона человек. Как отмечают наблюдатели, в последние недели коронавирус распространился в тех районах Соединенных Штатов, которые ранее не были затронуты инфекцией. Согласно данным университета Джона Хопкинса, в пятницу в США было зарегистрировано более 45 тысяч новых случаев заражения COVID-19. По информации Associated Press, многие из новых случаев были зарегистрированы в сельской местности.

В целом, по оценке аналитиков, рост количества заболеваний в мире во второй половине июня связан с тем, что многие сильно пострадавшие от коронавируса страны резко ослабили ограничительные меры, несмотря на предупреждения ВОЗ о том, что пандемия может продолжаться в течение года или более до тех пор, пока не будет доступна вакцина от COVID-19.

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