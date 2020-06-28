Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10 миллионов

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 10 миллионов инфицированных.

По данным института Джона Хопкинса, который ведет статистику заболевания в режиме онлайн, по состоянию на 13 часов по мск в воскресенье, в мире зафиксировано 10 001 527 случаев заражения смертельной инфекцией, при этом за семь месяцев от COVID-19 погибли 499 124 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта цифра примерно вдвое превышает число ежегодно регистрируемых случаев тяжелого заболевания гриппом.

Согласно информации агентства Reuters, ссылающегося на правительственные отчеты разных стран, наибольшее количество случаев заражения приходится на Северную Америку, Латинскую Америку и Европу. При этом четверть случаев заражения зарегистрировано в США. Как отмечают эксперты, пандемия вступила в новую фазу: в Индии и Бразилии в последние дни фиксируются более 10 тысяч случаев заражения в день, что усиливает серьезную нагрузку на и без того слабые медицинские ресурсы в этих странах.

На эти два государства пришлось более трети всех новых случаев заражения в мире на прошлой неделе. 19 июня Бразилия сообщила о рекордных в мире 54 700 новых случаях заболевания в день за весь период пандемии. Некоторые эксперты полагают, что число жертв от смертельной инфекции в Латинской Америке может возрасти до 380 тысяч к октябрю по сравнению со 100 тысячами случаев по состоянию на конец этой недели.

Второй день подряд рекордное количество случаев заражения за весь период пандемии зафиксировано в США, где за семь месяцев заболело 2,5 миллиона человек. Как отмечают наблюдатели, в последние недели коронавирус распространился в тех районах Соединенных Штатов, которые ранее не были затронуты инфекцией. Согласно данным университета Джона Хопкинса, в пятницу в США было зарегистрировано более 45 тысяч новых случаев заражения COVID-19. По информации Associated Press, многие из новых случаев были зарегистрированы в сельской местности.

В целом, по оценке аналитиков, рост количества заболеваний в мире во второй половине июня связан с тем, что многие сильно пострадавшие от коронавируса страны резко ослабили ограничительные меры, несмотря на предупреждения ВОЗ о том, что пандемия может продолжаться в течение года или более до тех пор, пока не будет доступна вакцина от COVID-19.