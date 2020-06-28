ЦИК: явка на голосовании по Конституции составила 28,46% за три дня

Явка по итогам трех дней общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 28,46%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, 25-27 июня проголосовали "30,9 млн граждан или 28,46% от числа избирателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации".

Большинство россиян из числа уже проголосовавших - 58% - реализовали свое активное избирательное право на участках, еще 39% - на дому, на придомовых территориях, в труднодоступных местах.

Участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое проходит в Москве и Нижегородской области, составили 3%. Но среди зарегистрировавшихся на ДЭГ явка составила 75% по состоянию на вечер 27 июня.

Активнее всего голосуют жители Республики Тыва - там на участки пришли уже 41,98% граждан, ниже всего явка в Хабаровском крае - 22,45%.