ЦИК: явка на голосовании по Конституции составила 28,46% за три дня

Новости

Доктор Мясников рассказал, как распознать опасную родинку 13:37
На Алтае сотрудники транспортной полиции спасли тонущих мужчин 13:32
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды 13:22
Мурашко: Россия готова экспортировать препараты для лечения COVID-19 13:17
В Сочи на лайнере "Князь Владимир" впервые прошло голосование 13:03
На Кубани устранили масштабную утечку газа в скважине 11:59
Режиссер Константин Богомолов рассказал о своем участии в голосовании по поправкам к Конституции 11:55
Машину полиции раздавили на месте сброса отходов под Норильском 11:49
ОПРФ: В интернете распространяется огромное количество фейков о голосовании 11:49
Политолог Дмитрий Гусев поделился впечатлениями о процедуре голосования 11:48
Петербуржцы поделились фотографиями с "Алых парусов" 11:48
В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус для гостей 11:39
Прогноз: Ипотечные ставки могут опуститься до рекордных значений 11:31
На Урале убийце хаски на глазах хозяйки грозит 15 суток ареста 11:30
В Москву придут ливни с грозой и градом 11:23
Неизвестные обстреляли автомобиль в Ингушетии 11:03
СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в районе Талнаха 10:52
В пробах воды из реки в Норильске снова зафиксировано превышение ПДК 10:44
Еще 1052 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:07
За какими подарками чаще всего обращаются победители "Миллиона призов" 09:59
В тюменском пансионате для престарелых выявлен очаг COVID-19 09:48
Эксперт рассказал, как уменьшить платежи по ЖКХ вдвое 09:47
В Уфе в результате наезда Lexus на электроопору погибла женщина 09:28
Пресс-служба: Александр Вучич чувствует себя хорошо 09:17
За редкую "Волгу" попросили 1,5 млн рублей 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
28.06.2020 12:42
Рубрика: Власть

ЦИК: явка на голосовании по Конституции составила 28,46% за три дня

Текст: Галина Мисливская
Явка по итогам трех дней общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 28,46%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, 25-27 июня проголосовали "30,9 млн граждан или 28,46% от числа избирателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации".

Фото: Александр Корольков/ РГ
Наблюдатели призывают не путать информирование и принуждение к голосованию

Большинство россиян из числа уже проголосовавших - 58% - реализовали свое активное избирательное право на участках, еще 39% - на дому, на придомовых территориях, в труднодоступных местах.

Участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое проходит в Москве и Нижегородской области, составили 3%. Но среди зарегистрировавшихся на ДЭГ явка составила 75% по состоянию на вечер 27 июня.

Активнее всего голосуют жители Республики Тыва - там на участки пришли уже 41,98% граждан, ниже всего явка в Хабаровском крае - 22,45%.

Власть Работа власти Внутренняя политика Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в районе Талнаха
"Рой" российских истребителей Су-35 отработал информационное взаимодействие
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан