ЦИК заявляет о DDoS-атаках на сайт конституция2020.рф

Официальный телеграм-канал Центризбиркома России сообщает, что информационный портал конституция2020.рф подвергается DDos-атакам из-за рубежа.

На данном ресурсе размещены сведения о поправках, вносимых в Основной Закон, о порядке проведения общероссийского голосования, а также новости по этим темам.

"С самого утра фиксируются DDoS-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно из Великобритании и Сингапура", - говорится в сообщении ЦИК РФ.

В пятницу комиссия сообщала об атаках на ее собственный сайт. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, туда поступало одновременно 240 тысяч запросов в секунду. Ресурс Центризбиркома справился с нагрузкой, серьезных сбоев не возникло.