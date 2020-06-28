Дачники столкнулись с серьезной проблемой - из-за пандемии невозможно выбрать или переизбрать председателя садоводческого товарищества, утвердить смету и размер членских взносов.

По закону самые важные вопросы дачники должны решать на общих собраниях, проводимых в очной форме. Но пока на массовые мероприятия действует запрет из-за угрозы распространения коронавируса, собрания проводить нельзя.

Изменить ситуацию должен подготовленный в Совете Федерации законопроект с поправками в закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд". Документ готовится ко второму чтению в Госдуме. Именно сейчас в него могут внесены самые значимые поправки.

Первоначально предполагалось разрешить проведение заочных собраний по вопросам избрания органов управления, утверждения сметы, размера и порядка уплаты взносов, утверждения финансово-экономического обоснования взносов и платы до конца нынешнего года. Но один из авторов инициативы, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов считает, что нужно разрешить использовать форму заочного собрания не на конкретный год, а в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Заочные собрания можно будет проводить не только в 2020 году

Кутепов подчеркивает, что большинство дачников - люди старших возрастов и относятся к группе риска. Даже если пик распространения коронавирусной инфекции пройден, до момента изобретения вакцин и эффективных лекарств опасность заражения и распространения заболевания сохраняется. При этом парламентарий напомнил, что сейчас заочно могут голосовать по жизненно важным вопросам некоммерческие организации.

"В 2020 году большинство СНТ столкнулись с проблемой ограничения проведения общих собраний. Приходно-расходная смета, размер взносов и финансово-экономическое обоснование, как правило, утверждаются ежегодно. У многих председателей подходит к концу срок их полномочий. Председатель и члены правления избираются на два года. Закон разрешает избирать их и на пять лет, но для этого надо внести изменения в устав СНТ. Хотя председатель и члены правления СНТ являются легитимными до избрания новых на очередном или внеочередном общем собрании, банки стали блокировать расчетные счета за отсутствие протокола о проведении общего собрания. Но проводить их мы не можем. Вот такой парадокс", - отмечает первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он надеется, что в июле законопроект о заочном голосовании будет принят. По его словам, организовать заочное голосование - задача председателя. Сегодня для этого существуют специальные ресурсы. Дачникам же нужно иметь лишь доступ в интернет и зарегистрироваться на сайте своего СНТ.