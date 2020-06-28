Доктор Мясников рассказал, как распознать опасную родинку

Определить родинку, которая может переродиться в меланому, в состоянии любой человек. Для этого достаточно воспользоваться системой "A, B, C, D, E". Об этом в эфире телеканала "Россия" рассказал главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

"Чаще всего от меланомы страдают белокожие, светлоглазые и светловолосые люди", - сообщил телезрителям доктор Мясников.

Система "A, B, C, D, E", по его словам, состоит в следующем.

Буква "А" означает асимметрию. Если две половинки родинки заметно отличаются друг от друга, это признак опасности.

Буква "В" - broder (граница - англ.). У здоровой родинки очертания четкие, у потенциально опасной - размытые.

Буква "С" - color (цвет - англ.). Злокачественная родинка, как правило, неровно окрашена.

Буква "D" - эти диаметр. Если он больше 6 мм, то возможно ее перерождение в опухоль.

Буква "E" - evolution (развитие -англ.). Если родинка стабильна в размерах, очертаниях, цвете и прочих параметрах, то в большинстве случаев никаких подвохов с ее стороны ждать не стоит. Если же происходят видимые изменения, то это повод обратиться за консультацией к врачам.