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28.06.2020 09:47
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, как уменьшить платежи по ЖКХ вдвое

Текст: Алексей Дуэль

Своевременная оплата счетов, установка счетчиков потребления электричества, воды и газа, пластиковых окон, а также использование энергосберегающих ламп позволят снизить платежи по ЖКХ в полтора-два раза. Об этом агентству "Прайм" рассказал генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Фото: РИА Новости
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"При имеющихся тарифах по расходу вполне возможно таким образом снизить потребление, - отметил эксперт. - Например, без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)".

Своевременная оплата счетов позволяет избежать начисление пени и штрафов, от чего общая сумма тоже сократится, добавляет Минко.

Чистые окна пропускают больше света, что позволяет дольше не включать электрическое освещение, отмечает эксперт. Чистые плафоны и светильники позволят обойтись менее мощными лампочками. Если же окно будет еще и энергосберегающим, появится возможность сэкономить на отоплении дома или квартиры.

"Не стоит пытаться незаконно подключаться к различным сетям, - предостерегает Минко. - Во-первых, это может привести к аварии как в помещении, так и на линии. Во-вторых, такие действия грозят весьма солидными штрафами по статье "Хищение ресурсов".

Тарифы на коммунальные услуги будут повышены в России с 1 сентября. В среднем рост составит 4%. Из-за этого советы по сокращению платежей за ЖКХ становятся еще более актуальными.

Экономика ЖКХ

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