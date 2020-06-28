Эксперт рассказал, как уменьшить платежи по ЖКХ вдвое

Своевременная оплата счетов, установка счетчиков потребления электричества, воды и газа, пластиковых окон, а также использование энергосберегающих ламп позволят снизить платежи по ЖКХ в полтора-два раза. Об этом агентству "Прайм" рассказал генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

"При имеющихся тарифах по расходу вполне возможно таким образом снизить потребление, - отметил эксперт. - Например, без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)".

Своевременная оплата счетов позволяет избежать начисление пени и штрафов, от чего общая сумма тоже сократится, добавляет Минко.

Чистые окна пропускают больше света, что позволяет дольше не включать электрическое освещение, отмечает эксперт. Чистые плафоны и светильники позволят обойтись менее мощными лампочками. Если же окно будет еще и энергосберегающим, появится возможность сэкономить на отоплении дома или квартиры.

"Не стоит пытаться незаконно подключаться к различным сетям, - предостерегает Минко. - Во-первых, это может привести к аварии как в помещении, так и на линии. Во-вторых, такие действия грозят весьма солидными штрафами по статье "Хищение ресурсов".

Тарифы на коммунальные услуги будут повышены в России с 1 сентября. В среднем рост составит 4%. Из-за этого советы по сокращению платежей за ЖКХ становятся еще более актуальными.