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28.06.2020 23:52
Рубрика: Культура

Музеи уходят в онлайн

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Виртуальные экскурсии были популярны и до режима самоизоляции, но глобальная цифровизация сподвигла музеи искать новые форматы - например, общаться с посетителями через социальные сети, выкладывая на своих страницах интересные исторические факты. Так, Эрмитаж показывал в соцсетях ролики "Интеллигентная изоляция", а Пушкинский музей собрал все интернет-проекты в специальную программу, дополнив хэштегом #НаединесПушкинским.
Перевод экскурсий в онлайн помогает музеям привлечь новую аудиторию. Фото: Александр Корольков/РГ Перевод экскурсий в онлайн помогает музеям привлечь новую аудиторию. Фото: Александр Корольков/РГ
Перевод экскурсий в онлайн помогает музеям привлечь новую аудиторию. Фото: Александр Корольков/РГ

Переведение части материалов и экспонатов в онлайн является важным моментом для привлечения новой аудитории. "Во многих музеях просто физически не хватает места для всех экспонатов, ограничено возможное количество посетителей. Решить эту проблему помогают технологии искусственного интеллекта, которые позволяют перевести ценные исторические документы в электронный вид и настроить удобную систему поиска по ним, - рассказывает Дмитрий Шушкин, генеральный директор ABBYY Россия. - Например, в Большом театре удалось оцифровать коллекцию из более 48 тысяч афиш, 120 тысяч программок и 100 тысяч фотографий за 2,5 года". Он считает, что благодаря этому люди со всего мира смогут увидеть самые яркие моменты выступлений Майи Плисецкой, Федора Шаляпина и других великих артистов.
Как начинают свою работу музеи под открытым небом

Но постепенно жизнь возвращается в привычное русло, поэтому музеям необходимо придумывать новые способы привлечения цифровой аудитории в офлайн. "Для музеев очень важно использовать стратегии языков коммуникации, - говорит Дмитрий Остроглядов, создатель и генеральный директор студии "Полдень". - Ценны не просто современные технологии, а те взаимодействия, которые уже наработаны благодаря этим технологиям". По его мнению, самым простым примером является взаимодействие пользователя с мобильным устройством: "Это уже не просто смахивания, перетаскивания и т.д., а то, что вошло в "тактильный геном". Если мы сейчас подойдем к какому-то устройству, попытаемся на что-то нажать, что-то повернуть или перемотать и этого не произойдет, то мы почувствуем себя будто бы со связанными руками. Сейчас от всех сенсорных интерфейсов ожидаем полного взаимодействия".

Нововведения из игровой индустрии тоже должны применяться в музеях: особенно, где посетителями являются дети. Этот прием называется Info telling - игровые активности, разыгрываемые по определенному сценарию. "Например, для взаимодействия с музейными экспонатами используются геймпады, кнопки и физические интерфейсы", - продолжает Остроглядов.

Он считает, что еще одним способом, который музеям необходимо взять на вооружение, является "язык" социальных сетей. "Поколение Z привыкло к тому, что в соцсети можно поставить лайк понравившейся записи или фотографии, написать к ней комментарий. Этот же способ можно использовать и в интерактивном приложении музея", - полагает Остроглядов и добавляет, что музеи должны использовать компиляцию из существующих технологий: кино, театр, игры, социальные сети.

"В последние 20 лет мы слышим очень много разговоров про цифровизацию в различных средах, - рассказывает Василий Береза, генеральный директор Pike Media Lab. - После начала пандемии и последующей самоизоляции этот процесс только ускоряется. Страхи того, что цифровой мир заменит людям мир реальный, необоснованы. Цифровой мир дополнит и обогатит наш офлайн-мир".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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По его мнению, музеям сможет помочь взаимодействие с посетителями на уровне мастер-классов для детей. "Когда дети воспроизводят репродукцию картины Юрия Анненкова и лепят аппликации по мотивам авангардиста Александра Волкова, то велика вероятность того, что они захотят прийти в музей и увидеть их творения вживую, - уверен он. - Музеи обязаны начать двигаться в сторону широкого зрителя, особенно молодежи. Если утрировать, то будут существовать только те музеи, которые будут представлены в видеосреде. Если у музея нет видеоконтента, то о нем никто не знает, а если о нем никто не знает, он уже и не существует".

Культура Арт Музеи и памятники

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