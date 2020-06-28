Экзитпол: Анджей Дуда победил в первом туре выборов президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда стал победителем первого тура выборов, но ему не хватило 8,2 процента голосов до необходимой половины голосов избирателей. Это значит, что 12 июля состоится второй тур, в котором он померяется силами с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, набравшим 30,4 процента голосов. Третьим к финишу пришел журналист и телеведущий Шимон Холовня с 13,3%.

В выборах, которые состоялись 28 июня, необычным было все. Это была вторая попытка их провести: первая 10 мая прошла при закрытых избирательных участках и была объявлена недействительной. Из-за эпидемии коронавируса впервые в истории Польши голосовать можно было по желанию - как лично, так и по почте. Польские избиратели в странах, где эпидемическая ситуация не позволяет голосовать лично, испытывали трудности с получением бюллетеней по почте и отправкой их в свои консульства. А в самой Польше из-за санитарных ограничений у избирательных участков выстроились длинные очереди. К тому же острая предвыборная борьба привела к необычайной мобилизации электората, и явка на выборах составила рекордные 62,9 процентов, чего здесь не бывало с 1989 года.

Единственное, что ни для кого не стало неожиданностью, это итоги прошедших выборов: как и предсказывали опросы общественного мнения, набравшему больше всех голосов Анджею Дуде не хватило считанных процентов для победы в первом туре. Теперь поляков ждет второй тур, в котором действующий президент встретится с действующим мэром Варшавы. И вот результат этого поединка предсказать не берется никто. Все зависит от того, кому отдадут свои голоса избиратели оставшихся девяти кандидатов. Например, Шимон Холовня уже сообщил, что "из двух зол выберет меньшее", и во втором туре поддержит Тшасковского. В конце июня результаты опросов показывали, что шансы Дуды и Тшасковского во втором туре примерно равны. А это значит, что поляков ждет предельно жесткая предвыборная кампания.

Напомним, что за Анджеем Дудой стоит правящая с 2015 года партия "Право и справедливость". За Рафалом Тшасковским стоит партия-преемница правившей перед этим "Гражданской платформы" "Гражданская коалиция". Именно эти политические силы привели Польшу к тому, что здесь называют "польско-польской войной". От того, кто одержит победу в грядущем сражении, зависит, сможет ли "ПиС" и дальше реформировать страну по своему усмотрению.