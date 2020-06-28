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28.06.2020 10:07
Рубрика: Общество

Еще 1052 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1052 пациента. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 147095.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Отсутствие у человека заболевания после лечения врачи подтверждают специальными исследованиями. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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