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28.06.2020 22:53
Рубрика: В мире

Евросоюз принимает по спискам

Евросоюз с 1 июля может открыть границы лишь для 15 стран
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Комитет постоянных представителей 27 государств - членов ЕС согласовал список стран, для граждан которых Евросоюз откроет с 1 июля свои внешние границы. США, России, Израиля и многих других в нем не оказалось.
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В число разрешенных вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония. Попасть в единую Европу также пока могут жители Британии. А вот для китайцев поставлены особые условия: границы для них откроют только на условиях взаимности, на что Пекин пока не согласен.

Как подчеркивают в Брюсселе, список был составлен по эпидемиологическому критерию. Окончательный вариант с перечнем государств, чьи жители все же смогут после 1 июля приехать в Европу, официально утвердят в понедельник Причем предполагается, что список будут пересматривать раз в две недели, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Список стран, чьи граждане смогут въехать в ЕС, будут пересматривать раз в две недели

Стоит отметить, что хотя в Евросоюзе наблюдается определенное снижение числа заболевших, некоторые страны явно выбиваются из общей тенденции. Так, в Польше и Швеции отмечен рост количества инфицированных. Тем не менее жители этих стран могут без проблем путешествовать по Евросоюзу. При этом любое государство из членов ЕС вправе дополнительно, по своему выбору, отказать во въезде на национальную территорию гражданам из одобренных в целом Брюсселем стран.

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