Нападающий сборной России Федор Смолов после перехода в "Сельту" на правах аренды из "Локомотива" забивает только грандам: в середине февраля он отличился в матче с "Реалом", а теперь огорчил "Барселону".

Что интересно - обе встречи завершились с одинаковым счетом (2:2). Но если мадридскому суперклубу после той осечки удалось набрать ход, то для каталонцев потеря очков в Виго может стоить чемпионства. Если до 32-го тура "Барселона" шла с "Реалом" на равных (по 68 очков), то теперь она рискует остаться позади конкурента. Для этого "сливочным" необходимо было победить на выезде "Эспаньол".

Впрочем, вернемся к Смолову. В Испании уже шутят, что с середняками ему играть скучно, и потому он забивает только грандам. На самом деле это конечно же не так. У россиянина почти в каждом матче бывают шансы. Вспомнить хотя бы недавнюю встречу с "Алавесом", в которой "Сельта" добилась крупнейшей победы в Примере за 65 лет, разгромив соперника 6:0. У Федора было два убойных момента, но ему не повезло.

С "Барселоной" Смолов был достаточно активен в атаке и использовал свой шанс. К слову, он стал восьмым россиянином, забивавшим "сине-гранатовым" и "Реалу". Ранее подобное удавалось Александру Мостовому, Дмитрию Радченко, Валерию Карпину, Олегу Саленко, Дмитрию Попову, Игорю Корнееву и Денису Черышеву.

Вообще с переходом Смолова "Сельта" резко прибавила. Вряд ли это обстоятельство связано только с приходом россиянина, но тем не менее: в 11 матчах с ним команда из Виго потерпела лишь два поражения, выиграла в четырех поединках и улучшила свои позиции в турнирной таблице. За шесть туров до конца сезона "Сельта" занимает 16-е место, опережая "Мальорку", идущую в зоне вылета, на восемь очков - 34 против 26.

Федор Смолов стал восьмым россиянином, забивавшим как "Реалу", так и "Барселоне"

Тем временем "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. "Красные" досрочно завоевали титул благодаря победе "Челси" над "Манчестер Сити" (2:1). За семь туров до конца сезона команда Юргена Клоппа опережает "Сити" на 23 очка.

Безусловно, громадная заслуга в последних успехах "Ливерпуля" принадлежит Клоппу. К слову, он стал первым немецким тренером, выигравшим английское первенство.

- Невероятные ощущения! Это гораздо больше, чем я когда-либо мог себе вообразить. В отличие от многих болельщиков "Ливерпуля" мне не пришлось 30 лет ждать чемпионства. Я здесь только четыре года, но понимаю, что мы сделали. Особенно с учетом трехмесячного перерыва. Никто не знал, возобновится сезон или нет. Знаю: людям сейчас трудно. Однако мы отпразднуем "золото" с нашими болельщиками сразу, как это станет возможно, - сказал Клопп.

Что примечательно - в следующем туре "Ливерпуль" встретится на выезде с "Манчестер Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола одним из первых поздравил "красных" с "золотом" и отметил, что Мохаммеду Салаху и компании будет организован чемпионский коридор перед матчем.

- Столь большое отставание - это реальность. "Ливерпуль" был невероятен в своей стабильности на протяжении всего сезона. Два года назад мы опережали их на 25 очков, а сейчас они сделали то же самое. Хочу поздравить Клоппа и его команду, они заслужили этот трофей, - подчеркнул Гвардиола.

Премьер-лига

На выходных состоялись матчи 24-го тура российского чемпионата. Сенсаций в нем, надо признаться, не было: лидеры "Зенит" и "Локомотив" добились ожидаемых побед над "Крыльями Советов" (2:1) и "Рубином" (2:0) соответственно, а столичное дерби между "Динамо" и ЦСКА закончилось безголевой ничьей.

Для армейцев этот матч стал первым после того, как главный тренер команды Виктор Гончаренко написал заявление об отставке. Всю неделю болельщики "красно-синих" гадали: какое решение примет руководство клуба. Поговаривали, что Гончаренко улетел в Беларусь и вернулся в Москву аккурат к дерби. Специалист присутствовал на игре, но только как зритель. А замещал его Сергей Овчинников.

Сама встреча получилась не самой яркой, но очень боевой. Чуть ближе к победе был ЦСКА, однако "Динамо" выстояло. Спустя сутки после поединка стало известно, что Гончаренко возвращается к работе с командой. Произошло это перед знаковым событием - еще одним столичным дерби завтра против "Спартака".

Сами "красно-белые" на выходных потеряли очки, не сумев победить дома "Уфу" (0:0). Концовка встречи получилась огненной: на 87-й минуте Александр Соболев, казалось, принес три очка хозяевам благодаря своему очередному голу, но судья Владислав Безбородов отменил взятие ворот после просмотра VAR. Буквально уже в следующей атаке у Соболева был убойный момент, но Александр Беленов спас "Уфу" и принес своему клубу одно очко.

Статистика

"Зенит" - "Крылья Советов" - 2:1

Голы: Дзюба, 64, 70 - пен., - Глушенков, 44.

"Ахмат" - "Сочи" - 1:1

Голы: Глушаков, 33 - Бурмистров, 45+1.

"Спартак" - "Уфа" - 0:0

"Рубин" - "Локомотив" - 0:2

Голы: Миранчук, 23, 29 - пен.

"Динамо" - ЦСКА - 0:0

"Ростов" - "Арсенал" - 2:1

Голы: Мамаев,1, Ионов, 17 - Луценко, 58.