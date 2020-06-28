Фестиваль камерной музыки Vivarte откроется в Третьяковской галерее

Впервые Vivarte пройдет в интернет-формате, из-за чего к его названию прибавилось слово Online. Зато фестиваль обретет теперь новые художественно-выразительные и мультимедийные возможности. В частности, решено, что в этом году наибольший акцент будет сделан на творчестве художника Михаила Врубеля, многие картины которого можно будет увидеть в рамках этого праздника музыки и живописи в Третьяковке.
Стартующий Vivarte Online-2020 будет состоять из пяти мини-концертов. И каждый из них будет связан с известными всем еще со школы картинами художника: "Демон сидящий", "Демон поверженный", "Царевна-Лебедь", "Сирень" и другими. А также с его графическими шедеврами. Кстати, некоторые свои произведения Михаил Врубель писал как раз на тему музыки…
Сегодня вечером состоится первый концерт этого уникального, мудрого и общеобразовательного фестиваля. Во Врубелевском зале прозвучит музыка Франца Шуберта и Яна Сибелиуса - в исполнении трио: Борис Андрианов (виолончель), Никита Борисоглебский (скрипка) и Андрей Усов (альт).
Зрителей при этом, конечно, не будет. Зато открытие и первый концерт Vivarte Online-2020 можно будет увидеть в эфире мультимедийного сервиса Okko.
Начало 28 июня в 19.00.