Фестиваль камерной музыки Vivarte откроется в Третьяковской галерее

Этот замечательный фестиваль, объединяющий разные жанры искусства, организован культурно-благотворительным фондом "U-Art: Ты и искусство" совместно с Государственной Третьяковской галереей. Он состоится уже пятый год подряд. И снова - в Третьяковке. На этот раз - во Врубелевском зале.

Впервые Vivarte пройдет в интернет-формате, из-за чего к его названию прибавилось слово Online. Зато фестиваль обретет теперь новые художественно-выразительные и мультимедийные возможности. В частности, решено, что в этом году наибольший акцент будет сделан на творчестве художника Михаила Врубеля, многие картины которого можно будет увидеть в рамках этого праздника музыки и живописи в Третьяковке.

Стартующий Vivarte Online-2020 будет состоять из пяти мини-концертов. И каждый из них будет связан с известными всем еще со школы картинами художника: "Демон сидящий", "Демон поверженный", "Царевна-Лебедь", "Сирень" и другими. А также с его графическими шедеврами. Кстати, некоторые свои произведения Михаил Врубель писал как раз на тему музыки…

Сегодня вечером состоится первый концерт этого уникального, мудрого и общеобразовательного фестиваля. Во Врубелевском зале прозвучит музыка Франца Шуберта и Яна Сибелиуса - в исполнении трио: Борис Андрианов (виолончель), Никита Борисоглебский (скрипка) и Андрей Усов (альт).

Зрителей при этом, конечно, не будет. Зато открытие и первый концерт Vivarte Online-2020 можно будет увидеть в эфире мультимедийного сервиса Okko.

Начало 28 июня в 19.00.