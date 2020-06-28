Напомним, сезон с большим опозданием, но стартует в Австрии на автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильберге. Первый этап состоится с 3 по 5 июля и будет носить название Гран-при Австрии. А с 10 по 12 июля на этой же трассе состоится Гран-при Штирии.

На данный момент у руководства "Ф-1" нет полного календаря чемпионата. Из последних новостей отметим итальянские договоренности. После Гран-при Италии в Монце 13 сентября этап "королевских гонок" примет Автодром "Муджелло", где "Феррари" на минувшей неделе уже провела тесты. По информации итальянских СМИ, Гран-при Тосканы пройдет при поддержке местных властей.