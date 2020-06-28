Иностранные эксперты высоко оценивают организацию голосования

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит на высоком организационном уровне и с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавируса. К такому выводу пришли иностранные эксперты, которые посетили участки и ознакомились с процедурами.

Напомним, участие международных наблюдателей в данном случае законом не предусмотрено. Но Общественная палата РФ пошла навстречу просьбам политиков, парламентариев, общественных деятелей из-за рубежа. По словам секретаря ОП РФ Лидии Михеевой, на голосовании в России присутствуют порядка 50 иностранцев в статусе экспертов.

В воскресенье двое из них приняли участие в брифинге в ситуационном центре ОП РФ.

Любомира Ганчева, вице-председатель политической партии "Альтернатива болгарского возрождения", посетила порядка 25 участков и назвала увиденное примером для других стран. "Для меня то, как организовано голосование здесь, это образец голосования, все организовано очень четко", - сказала она. Эксперт также отметила чистоту на участках и меры профилактики распространения коронавируса. "Сейчас, в период пандемии, когда многие правительства забирают у своих граждан право выражать свою волю, Российская Федерация - наоборот - создает условия, чтобы граждане пришли и совершили акт волеизъявления", - подчеркнула Любомира Ганчева.

Она также считает очень перспективным онлайн-голосование. "Это поможет привлечь молодых людей, это удобно для нашего поколения", - сказала эксперт. Ганчева намерена использовать полученный в России опыт для реформирования избирательной системы Болгарии.

Депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк рассказала, что в Сербии неделю назад также состоялись выборы, в которых приняли участие более половины граждан. "Мы не можем сравнивать Сербию и Россию, здесь гораздо больше людей. Но я поздравляю тех, кто организовывал голосование: они выбрали самый лучший способ защитить здоровье людей", - сказала она.

Ранее в ситуационном центре ОП РФ своими впечатлениями поделился депутат парламента Италии Паоло Гримольди. "Я также являюсь председателем итальянской делегации ОБСЕ. Мы организуем множество наблюдательных миссий за различными выборами, я лично был в Азербайджане, в Молдове, в США, также мы организуем наблюдение на Украине, в Грузии и во многих других странах", - рассказал он.

"Со всем своим опытом я могу авторитетно сравнивать то, как организованы участки сейчас в Москве и как они организованы на выборах в других странах. Они соответствуют всем критериям, всем параметрам ОБСЕ. Я абсолютно удовлетворен тем, как организован процесс голосования", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что процесс голосования идет очень четко, несмотря на ситуацию с коронавирусом. "Организовать голосование в условиях пандемии - это двойное искусство", - считает Паоло Гримольди.