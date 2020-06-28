Канцлер Германии предложила переосмыслить лидирующую роль США

Интервью Ангелы Меркель, организованное сразу для шести крупных европейских изданий, быстро разлетелось на цитаты и дало повод говорить о возрождении "самостоятельной Европы".

Заметная активизация немецкого канцлера на информационном поле объяснима - уже 1 июля Германия начнет свое полугодовое председательство в Евросоюзе. И для Берлина этот период станет настоящим вызовом - необходимо разрешить споры с Британией по брекзиту, утвердить союзный бюджет и выработать единый план по восстановлению Евросоюза после коронавируса. Но госпожа Меркель, оставаясь одним из самых опытных среди действующих на европейском пространстве политиков, похоже, смотрит гораздо дальше.

В своих последних заявлениях и упомянутом интервью канцлер непрозрачно намекает главному заокеанскому партнеру: в Евросоюзе готовы к изменениям в нынешней геополитической реальности, где Вашингтону принадлежала лидирующая роль. "Мы выросли с убеждением, что Соединенные Штаты стремятся быть мировой державой. Но, если они сегодня по собственной воле захотят оставить эту роль, мы должны будем многое переосмыслить", цитирует слова канцлера испанская La Vanguardia. Немногим ранее, выступая в Бундестаге, Меркель четко дала понять, что будущее Германии связано в первую очередь с Евросоюзом.

Меркель намекает США, что в Евросоюзе готовы к изменениям в нынешней геополитической реальности

Тем не менее в интервью европейским СМИ канцлер отмечает, что союзнические отношения с США в рамках НАТО продолжают оставаться ключевыми для Европы. Но тут же, известная дипломатичностью своих публичных высказываний, Меркель поясняет Вашингтону рамки этого сотрудничества. "Американский военный контингент в Германии служит как для защиты Германии и европейской части НАТО, так и для защиты интересов самих Соединенных Штатов Америки", - отметила Меркель, комментируя решение Дональда Трампа о выводе части американских солдат из Германии.

Канцлер признала, что на данный момент Трансатлантический альянс важен для ЕС с точки зрения сохранения "антиядерного зонтика", но добавила, что Европа при этом должна вносить больший самостоятельный вклад в это направление, нежели во времена "холодной войны". Фактически в интервью Ангела Меркель немного другими словами, но в том же ключе выразила солидарность с французским лидером Эмманюэлем Макроном, заявившим о "смерти мозга НАТО", и что Европе пора начать думать о себе как об отдельной геополитической силе. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, в понедельник должна состояться личная встреча лидеров Франции и Германии.