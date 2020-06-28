Капитан "Сельты" подверг критике Смолова за игру против "Барселоны"

Капитан "Сельты" Яго Аспас раскритиковал игру российского форварда Федора Смолова в матче против "Барселоны", который завершился со счетом 2:2.

Смолов в этой встрече стал автором первого забитого мяча своей команды. Футболист провел на поле почти 60 минут, после чего был заменен.

Испанские СМИ обратили внимание на один из эпизодов матча, в котором Смолов не стал отдавать передачу находившемуся в выгодной позиции Аспасу, после чего капитан команды бурно и нецензурно выразил партнеру свое недовольство. Об этом сообщает издание El Desmarque.

После этого уже Аспас проигнорировал Смолова и не стал пасовать партнеру, хотя тот был открыт.

Смолов перешел в "Сельту" на правах аренды из "Локомотива" в прошлое зимнее трансферное окно. В 11 матчах чемпионата Испании он забил два гола и заработал четыре желтые карточки.