Катастрофа подсказала новый вариант борьбы с глобальным потеплением

Сегодня наука ищет способы, как остановить глобальное потепление, опасность которого становится все очевидней. Это начинают признавать даже самые твердые противники теории потепления.

Неожиданный вариант отыскали ученые, которые изучали причины знаменитого Ордовикского вымирания. Оно произошло примерно 466 миллионов лет назад и уничтожило 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных.

Напомним, что за все время существования жизни на Земле произошло шесть крупнейших массовых вымираний. Последнее случилось примерно 65,5 миллионов лет назад, после чего исчезли динозавры. Его причиной ученые называют падение на Землю огромного метеорита. Этот взрыв поднял в воздух гигантское количество пыли, вызвав почти мгновенное резкое понижение температуры, что кардинально изменило климат. Планеты превратилась в ледяной шар.

Совсем иначе происходило Ордовикское вымирание. Оно было не мгновенным, а постепенным, длилось около двух миллионов лет, что позволило представителям флоры и фауны приспособиться к изменениям климата. К такому выводу пришла группа ученых, которая изучала породы возрастом около 466 миллионов лет. Они искали элементы, почти не содержащиеся в земных породах, а также изотопы, указывающие на признаки того, что их переносчик прибыл из космоса. И такая "улика" была обнаружена. Это внеземной гелий, он отличается от нашего всего одним нейтроном. Казалось бы, мелочь, но для науки это очевидный признак космического происхождения.

Что стало причиной такого "мягкого" сценария изменения климата? По мнению ученых, это столкновение двух гигантских астероидов между орбитами Марса и Юпитера, произошедшее примерно 466 миллионов лет назад. Оно выбросило огромное количество пыли, которая, достигнув Земли, загрязнила атмосферу нашей планеты, снизив за два миллиона лет температуру примерно на десять градусов Цельсия. Но в отличие от варианта с падением астероида на Землю, она накапливалась постепенно миллионы лет.

Эти далекие события натолкнули ученых на неожиданную идею борьбы с надвигающимся глобальным потеплением. Они предлагают разместить на орбите нашей планеты несколько аналогов астероидов, которые будут непрерывно высвобождать мелкую пыль и частично блокировать солнечный свет. По словам авторов идеи, этот мягкий вариант хорош тем, что уже проверен природой. А значит, мы уже знаем, к чему готовится. В отличие от тех, которые сегодня предлагают другие исследователи. Работа опубликована в издании Science Advances.