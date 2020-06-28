Новости

Вильфанд: Ряд регионов страны окажется во власти непогоды 02:51
Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом 02:18
The Rolling Stones требует от Трампа не использовать ее песни на митингах 01:47
Власти штата Вашингтон остановят снятие карантинных ограничений 01:31
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников 01:26
Вифлеем закрывают на карантин с 29 июня 00:32
В Москве пресечена попытка атаки на систему электронного голосования 27.06.2020
Явка на онлайн-голосовании по Конституции достигла 75 процентов 27.06.2020
Площадь пожара в Подольске возросла до 3 тысяч квадратных метров 27.06.2020
В Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса" 27.06.2020
Производственно-складское здание загорелось в Подмосковье 27.06.2020
Российские Ту-142 выполнили полеты над северными морями и Тихим океаном 27.06.2020
Радикальный вариант модернизации БТР-50 представили в Иране 27.06.2020
Фото: На Кубани прошел набор призывников в Президентский полк 27.06.2020
Федор Смолов забил в одном сезоне "Реалу" и "Барселоне" 27.06.2020
Портал LIFE покажет документальный фильм "Бесспорные территории" 27.06.2020
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле 27.06.2020
Опыт Москвы по наблюдению за голосованием оценили эксперты из 15 стран 27.06.2020
Под Тулой завели дело после исчезновения 13-летней девочки 27.06.2020
Утвержден список получателей грантов среди научно-образовательных центров 27.06.2020
В Вологодской области сняли на видео смерч 27.06.2020
Украина отменила защитные меры для импорта минеральных удобрений 27.06.2020
В Анапе нашли двоих человек, которых унесло в море 27.06.2020
Федор Смолов забил гол в ворота "Барселоны" 27.06.2020
Видео: Капитана Америку 5 минут бьют по лицу 27.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
28.06.2020 02:18
Рубрика: В мире

Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu. Среди главных особенностей отмечены: большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и вкусовая насыщенность блюд.

Фото: Тюменский музей изобразительных искусств
Кухня Родины: Печка-матушка, спрячь меня

"Кислый, сладкий, соленый - вкус русской еды всегда ярко выражен. А еще русские очень любят лук и чеснок. Некоторые блюда по вкусу напоминают те, что можно попробовать в северных районах Китая", - цитирует автора РИА Новости.

Главным деликатесом России китайский блогер назвал икру. Из других лакомств были отмечены копченые колбасы и холодец. "Попробовав их однажды, остановиться будет уже невозможно", добавил автор. Особое место в гастрономическом обзоре отведено разнообразию хлеба, пельменям и московскому борщу, названному "легендой русской кухни".

В мире В мире Восточная Азия Китай Общество "Родина" Кухня

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле
Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять незнакомцев в один номер
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Американскую киноиндустрию обвинили в криминализации темнокожих
Что дает Беларуси и России подписание соглашения о взаимном признании виз