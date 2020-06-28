Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu. Среди главных особенностей отмечены: большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и вкусовая насыщенность блюд.

"Кислый, сладкий, соленый - вкус русской еды всегда ярко выражен. А еще русские очень любят лук и чеснок. Некоторые блюда по вкусу напоминают те, что можно попробовать в северных районах Китая", - цитирует автора РИА Новости.

Главным деликатесом России китайский блогер назвал икру. Из других лакомств были отмечены копченые колбасы и холодец. "Попробовав их однажды, остановиться будет уже невозможно", добавил автор. Особое место в гастрономическом обзоре отведено разнообразию хлеба, пельменям и московскому борщу, названному "легендой русской кухни".