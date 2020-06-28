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28.06.2020 22:02
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Рационально и объективно

Опрос общественного мнения показал, что китайско-российские отношения выдержали испытания пандемией
Текст: Ли Юнхуэй (главный научный сотрудник, заместитель заведующего отделом внешней политики России Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук)
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Вспышка эпидемии COVID-19 в начале 2020 года, переросшая в пандемию, привела к кризису социально-экономического развития и роста в целом ряде стран мира. Межгосударственные отношения переживают сложнейшие изменения, грозящие кризисом. Китай и Россия не стали исключением - они также пострадали. Однако крупнейшие в мире две соседние державы сохранили позиции и общую стабильность. Китайско-российские отношения выдержали испытания пандемией, продемонстрировав имеющийся мощный социально-политический фундамент обеих стран. Лучшим свидетельством этого послужили итоги новейшего опроса общественного мнения 2020 года, проведенного в двух государствах.
Фото: Ольга Мальцева/ТАСС Фото: Ольга Мальцева/ТАСС
Фото: Ольга Мальцева/ТАСС

Результаты опроса общественного мнения показывают, что 93,1 процента китайских респондентов дают положительную или же нейтральную (не негативную) оценку в отношении россиян, а подобный показатель у российских респондентов - 82,6 процента. Эти результаты были достигнуты благодаря явному повышению уровня развития двусторонних отношений и стали свидетельством устойчивого и прагматичного развития добрососедских и дружественных отношений между двумя странами в последние годы, чего невозможно было бы достигнуть без личных усилий глав обеих стран и политического взаимодоверия между сторонами. Вместе с тем в плане экономических связей сопряжение национальных стратегий развития двух государств привело к взаимной выгоде и взаимному выигрышу. В частности, стоит отметить, что преодоление отметки в 100 млрд дол. США в двусторонней торговле принесло выгоду народам обеих стран.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
В России внимательно изучают китайский опыт борьбы с коронавирусом

Из Сибири в Китай поступает экологически чистые энергоносители, а россияне познакомились с товарами, доставленными компанией Alibaba Group и технологиями 5G компании Huawei и т.д. Китай и Россия открываются друг другу и учатся друг у друга в культурной и гуманитарных сферах, развивают двухсторонний туризм.

В частности, стороны тесно сотрудничают и поддерживают друг друга в общей борьбе с пандемией COVID-19, проявив волю и решимость, действуя плечом к плечу, преодолевая ужасающие невзгоды текущего времени. Все это позволило большинству респондентов, как в Китае, так и в России, положительно оценивать отношения между двумя странами, что демонстрирует прочные социальные основания и задает мощную энергию для дальнейшего последовательного развития китайско-российских отношений.

Вспышка коронавирусной эпидемии представляет собой серьезное новое испытание китайско-российских отношений, которые не только выдержали его, но и продемонстрировали высокоуровневое стратегическое взаимодействие между сторонами. В частности, стоит отметить, что президент, министр иностранных дел и другие высокопоставленные официальные лица и эксперты России справедливо отвергли заявления Вашингтона, целью которых было очернение репутации Китая.

Это также отражается в итогах опроса. Большинство респондентов обеих стран считают, что пандемия негативно не скажется на перспективном развитии китайско-российских отношений. К этому более оптимистично относятся китайцы - 91,9 процента респондентов рассматривают перспективы китайско-российских отношений в общем и целом позитивно. Доля же тех, кто однозначно считает, что пандемия окажет положительное влияние на развитие китайско-российских отношений, составляет 75,6 процента. Свыше половины российских респондентов (53,3 процента) однозначно считают, что пандемия окажет положительное влияние на перспективу китайско-российских отношений, 45,1 процента оценивают перспективы нейтрально, 8,2 процента полагают, что влияния пандемия не окажет, и только 16,1 процента российских респондентов считают, что пандемия окажет на отношения негативное влияние.

Итоги опроса показывают, что китайский и российский народы стали более рационально и объективно относиться к двусторонним отношениям. Причем молодые россияне глубже и ближе, чем люди старшего возраста, воспринимают Китай и его население

Отвечая на вопрос, какова реакция на то, что некоторые западные страны во главе с США пытаются подорвать репутацию Китайской Народной Республики в ходе противостояния коронавирусной пандемии, более 90 процентов китайских респондентов и свыше двух третей российских респондентов высказали резко негативную оценку такого рода действиям. Можно с уверенностью говорить, что китайско-российское противоэпидемическое сотрудничество, общие противоэпидемические процессы, пройденные сообща обеими странами, а также стратегическое взаимодействие сторон в ходе защиты правильности курса и справедливости международного порядка превратятся в движущую силу для повышения уровня и ускорения темпов развития двусторонних отношений.

Противоэпидемическая борьба ускорила реконфигурацию сил и полюсов в международной арене, обострила проблемы миропорядка, возглавляемого Западом, который начал развиваться по направлениям, благоприятным для осуществления сравнительного баланса основных международных сил. В пользу правильности и справедливости позиции Китая и России по защите международного порядка свидетельствует также то, что конференция министров иностранных дел стран "большой семерки" практически отстранилась от инициативы и попыток США подпортить репутацию Китая и переложить на него ответственность. Руководители Германии и Франции подчеркнули важность противостоять пандемии посредством международного сотрудничества. Это ярко свидетельствует о том, что многие союзники США не намерены более выполнять указания гегемона. Можно с уверенностью прогнозировать, что по завершении пандемии для повышения качества и уровня развития китайско-российских отношений будет добавлена мощная движущая сила.

Фото: Посольство КНР в РФ
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За 70 лет китайско-российские межгосударственные отношения переживали серьезные испытания временем, был накоплен большой опыт, что является бесценным сокровищем и основой последовательного развития всеобъемлющего стратегического взаимодействия между сторонами в новую эпоху. Сегодня китайско-российские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне. Искренние и доверительные межгосударственные отношения и по-настоящему дружеские отношения глав государств не только приковывают внимание всего мира, но и заслуживают высокую оценку народов и партнеров обеих стран.

Итоги опроса также показывают, что китайский и российский народы стали более рационально и объективно относиться к двусторонним отношениям. В частности, молодые россияне глубже и ближе, чем люди старшего возраста, воспринимают Китай и его население. Это свидетельствует о том, что у молодежи на плечах меньше бремени, оставленного историей, что позволяет ей легче и активнее замечать положительные стороны Китая и его народа.

Как сделать общественную основу двусторонних отношений более прочной после окончательного преодоления пандемии - это по-прежнему долгосрочная и нелегкая задача для развития двусторонних отношений.

Для лучшего сближения населений обеих стран весьма важна роль СМИ. Перед обеими сторонами стоит актуальная задача сформировать систему, охватывающую различные методы урегулирования проблем и направленную на движение в общее позитивное будущее социальную дипломатию. Необходимо денно и нощно углублять взаимопонимание между народами обеих стран в таких сферах, как культура, образование, политика и экономика и т.д.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая Отношения России и Китая

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