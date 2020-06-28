Козловский снимет музыкальную комедию, связанную с русской литературой

Фестиваль "Зеркало", выходящий в эти дни из Иваново в онлайн-формате, сумел сделать и город, и область центром виртуального кинематографического мира. Все потому, что на нем можно не только смотреть фильмы, но и обсуждать их, а еще - принимать участие во встречах, дискуссиях и цифровых круглых столах. Захотите задавать вопросы - пишите, модераторы, по мере возможностей задают их гостям. Виртуальная студия сделана очень стильно, а съемка несколькими камерами, позволяет вырваться из всем надоевшего мира онлайн-квадратиков. Из увиденного и услышанного в плане встреч, обозреватель "РГ" выделила для себя круглый стол, посвященный юбилею Тонино Гуэрра, представление Антоном Желновым, Федором Бондарчуком и Денисом Катаевым нового документального фильма "Бондарчук", где показали фрагменты будущей картины, и онлайн-встречу с Данилой Козловским. Последний крайне редко дает такие большие и развернутые интервью.

Так, из этой беседы слушатели узнали, что на самоизоляции Козловский много времени проводил с маленькой дочкой - напомним, родилась она в марте, а также работал над сценариями. Актеру и режиссеру модератор встречи Константин Шавловский задал интересный вопрос: что посоветует Козловский зрителям - как подготовиться к просмотру его нового фильма "Чернобыль. Бездна", перед тем, как он выйдет. Козловский дал совет сфокусироваться на трех вещах. Прочитать книгу Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва", посмотреть или пересмотреть сериал HBO "Чернобыль", получивший награды на самых престижных кинопремиях мира за прошлый год. А также - посмотреть фотографии того времени, в частности, работы Игоря Костина.

По поводу другого своего нового фильма "Карамора" - Козловский сообщил, что им заинтересовалась крупная мировая стриминговая платформа. Будет это Netflix, Apple TV +, HBO Max или что-то еще - остается только догадываться и ждать информации.

А в конце полуторачасовой встречи Козловский для самых терпеливых слушателей и фанатов озвучил любопытную новость. Константин Шавловский спросил гостя о том, что он, как творец, выступает в разных жанрах - "Тренер" - спортивная драма, "Карамора" - политический триллер с элементами фэнтези, "Чернобыль" - историческая драма... Что далее? "Я готовлю картину, о которой, надеюсь, мы скоро объявим, - ответил Данила Козловский. - Это историческая картина, вдохновленная несколькими крупными классическими произведениями русской литературы "золотого периода" - конца 18 - начала 19 века. По сути, это мои размышления о семье, взаимоотношениях детей и родителей, насколько они противоречивы..."

Жанр будущего фильма Козловский определил как "драматическая музыкальная комедия", включающая в себя такие произведения, как "Евгений Онегин", "Горе от ума", "Герой нашего времени" и другие. "Представьте себе, что Лермонтов, Пушкин и Толстой отдыхали бы вместе в одном санатории и стали свидетелями истории семьи, которая произошла в соседнем имении. И каждый написал бы о ней свою книгу", - пояснил Данила Козловский.