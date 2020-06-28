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28.06.2020 19:24
Рубрика: Спорт

Корт подождет

Кубки Дэвиса и Федерации перенесли на 2021 год
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Финальные стадии Кубка Дэвиса и Кубка Федерации перенесены на 2021 год. Как сообщили организаторы, такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Теперь мужской командный чемпионат мира состоится 22-28 ноября, а женский - 13-18 апреля 2021 года. Местами проведения соревнований, напомним, были Мадрид (Испания) и Будапешт (Венгрия) соответственно.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В 2019-м у Кубка Дэвиса появился новый формат. Сборная России дошла до полуфинала, уступив сборной Канаде. Но даже как полуфиналисты наши теннисисты автоматически получили путевку в финальный раунд следующего розыгрыша.

Между тем, по утверждению французской газеты L Equipe, причиной переноса турниров стал не коронавирус, а финансовые проблемы организаторов и их инвесторов, которые в прошлом году уже потеряли 50 миллионов евро. Перенос турнира на 2021 год позволит компании сэкономить 18 миллионов евро.

Спорт Теннис Кубок Дэвиса Спорт Теннис Кубок Федерации Пандемия коронавируса COVID-19

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