Кубки Дэвиса и Федерации перенесли на 2021 год

Финальные стадии Кубка Дэвиса и Кубка Федерации перенесены на 2021 год. Как сообщили организаторы, такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Теперь мужской командный чемпионат мира состоится 22-28 ноября, а женский - 13-18 апреля 2021 года. Местами проведения соревнований, напомним, были Мадрид (Испания) и Будапешт (Венгрия) соответственно.

В 2019-м у Кубка Дэвиса появился новый формат. Сборная России дошла до полуфинала, уступив сборной Канаде. Но даже как полуфиналисты наши теннисисты автоматически получили путевку в финальный раунд следующего розыгрыша.

Между тем, по утверждению французской газеты L Equipe, причиной переноса турниров стал не коронавирус, а финансовые проблемы организаторов и их инвесторов, которые в прошлом году уже потеряли 50 миллионов евро. Перенос турнира на 2021 год позволит компании сэкономить 18 миллионов евро.