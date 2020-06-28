И что вообще случится с нашими знаниями, когда они выйдут на дистанцию? Как выйдут - так исчезнут, испарятся, и останутся наши дети без знаний вообще... Как же так? Ах и ох!

Такие вскрики носятся вокруг. Хочется успокоить людей, ну или во всяком случае поразмышлять вместе с ними.

Начну с вопроса судьбоносного, едва ли не главного на земле: кто таков есть человек? Сколько людей - столько мнений, не так ли? Один из безусловных ответов: человек - это его привычки. Какие наши привычки - такие мы и есть. Как мотивационный консультант, я нередко говорю людям: "Вам представляется трудным изменить себя? Понимаю. Но есть простой способ: измените свои привычки и изменитесь сами". На словах - просто, на деле - понятно, но тяжело. Вы ходите на работу одним маршрутом - изменить его уже задача. Или поменять стиль в одежде. Или меню завтрака.

Мы по-прежнему исходим из посыла, что все должны знать все, и унижаем детей оценками

Привычка - это то, что делает устойчивым мир человека, потому-то нам так трудно отказаться от нее. Привычка, как писал поэт, замена счастию. Да - замена, но все-таки счастью.

Если каждому отдельному человеку трудно отказаться от своей привычки, то что уж говорить, когда всей стране предлагается изменить привычный взгляд на школу? Нелегко, я понимаю.

А теперь давайте подумаем, что есть та самая, привычная школа, от которой мы постепенно отказываемся в пользу дистанционного образования?

Это тридцать совершенно разных людей, с совершенно разными, замечу, интересами, которые приходят, как правило, с неохотой в один класс, чтобы делать вид, будто они учатся. Великий педагог XIX века Иоганн Генрих Песталоцци называл такие школы "антипсихологическими".

С тех пор ничего не изменилось. Позволю себе сказать больше: в построении школьного образования ничего не изменилось со времен церковно-приходской школы XVII века. Контент - да, поменялся сильно, а суть - нет. Мы по-прежнему исходим из посыла, что все должны знать все. Мы по-прежнему унижаем детей оценками. У нас по-прежнему учитель - царь, который может себе позволить очень многое по отношению к ученику, а ученик - это 1/30 класса, который должен а) сидеть; б) тихо.

Человеческий мозг так устроен, что не хочет, а не может воспринимать то, что ему не интересно. Многим ли нашим детям интересно в школе?

Конечно, у нас есть хорошие учителя и даже хорошие школы. Кто такой хороший учитель? Это тот, на чьих уроках интересно. Что такое хорошая школа? Эта та, куда ученик хочет идти. Они есть? Есть. Я не про них - я про систему.

Та система, к которой мы привыкли и от которой - именно в силу ее привычности - так тяжело отказаться, устарела. Причем не сегодня и не вчера, а давно.

Великий Эйнштейн говорил, что знания - это то, что остается в нашей голове ПОСЛЕ того, как нас закончили учить. Увы, в головах наших детей после сдачи пресловутого ЕГЭ остается мало чего.

И вдруг то самое несчастье, которое помогло. Сам облик, образ школы вынужденно меняется.

Больше всего мне лично нравится в дистанционном образовании - это то, что оно возлагает на детей гораздо большую ответственность. Одно дело, когда ты вынужден ходить в школу, и совсем другое, когда ты остаешься дома, где мало что располагает к занятиям. Мы не привыкли учить детей ответственности, потому что в школе, как правило, увы, все делается из-под палки. Здесь на семью и конкретно на ребенка возлагается куда более серьезная ответственность.

Ребенок при дистанционном образовании гораздо более свободен. Это пугает родителей, и я их понимаю. Вспоминаются замечательные слова Корчака: если мы говорим "хороший ребенок", мы, как правило, имеем в виду "послушный ребенок". Когда мы отдаем свое чадо в школу, ответственность с нас снимается. А тут - вот он, никуда не уходит.

Сложнее? Да. Но хуже ли? Дистанционное образование вынуждает нас относиться к своим детям более серьезно, а им к своему делу - более ответственно. Сразу не получится. Это процесс. Но процесс правильный.

Скажу сразу, что дистанционное образование - это не панацея. Учителя какими были, такими и останутся: хорошие - хорошими, плохие - плохими. Но детям станет легче.

Мы редко отдаем себе отчет в том, насколько детям тяжело в школе. Мы говорим им: "Школа - твоя работа". Это неправда уже хотя бы потому, что работу человек имеет возможность выбрать сам, а школу - никогда. Если мы говорим о детях, которым неплохо дома - а таких, думаю, большинство, - то дистанционное образование облегчает их жизнь.

Дистанционное образование возлагает на детей гораздо большую ответственность

Введение дистанционного образования может быть просто вынужденным шагом, и это будет печально. А может - первым шагом для того, чтобы в принципе изменить образование. Чтобы дети в школе выбирали свое призвание. Чтобы научились не только играть на компьютере, но использовать его для получения полезных навыков и знаний.

Нам, взрослым, дистанционно не привычно. Для них компьютер - друг и товарищ. И взрослые в силах помочь им подружиться серьезней.

В дистанционном образовании много проблем, я это, поверьте, понимаю. Но это - шаг из затхлости. Очень хочется, чтобы он был не единственным, но первым в направлении нового образования. Современного и интересного.