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28.06.2020 21:38
Рубрика: Власть

Правила и стимулы

Михаил Мишустин обсудил с бизнес-омбудсменом меры поддержки предпринимателей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Меры поддержки бизнеса со стороны государства премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с Уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Михаил Мишустин в беседе с Борисом Титовым отметил важность создания условий для развития бизнеса. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин в беседе с Борисом Титовым отметил важность создания условий для развития бизнеса. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин в беседе с Борисом Титовым отметил важность создания условий для развития бизнеса. Фото: РИА Новости

Считаные дни остаются у кабинета министров, чтобы завершить доработку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики и перейти к активной реализации конкретных шагов. Президент поручил приступить к практической работе с начала июля. В план правительство включило более 500 мероприятий. Их необходимо провести в три этапа до конца следующего года. Расходы оцениваются в пять триллионов рублей.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Мы стремимся к общим целям: сделать условия ведения бизнеса в России комфортными, а правила - стабильными и предсказуемыми", - подчеркнул Михаил Мишустин на встрече с Борисом Титовым.

Сейчас кабинет министров, по его словам, оказывает предпринимателям содействие для возвращения к нормальной работе, но в то же время думает и о развитии бизнеса. На выполнение этих задач нацелены меры, заложенные в общенациональный план действий по восстановлению экономики. "При доработке плана мы стремились учесть мнение представителей всех направлений, каждой отрасли и предпринимательского сообщества. Мы убеждены, что сегодня в этой непростой ситуации помощь государства должна стать опорой для компаний и предприятий, способствовать их дальнейшему росту и создавать для этого необходимые стимулы", - заявил Мишустин.

Борис Титов признал, что меры правительства бизнесу помогают. "Однако, на мой взгляд, существуют резервы и возможности точечной коррекции этой программы, - добавил он. - В сочетании с масштабными инвестициями в экономику, о которых уже объявлено, они сделают еще более значимым потенциал господдержки в восстановлении предпринимательства после снятия ограничений. В условиях значительного снижения потребительского спроса бизнесу это необходимо".

Мы стремимся к общим целям: сделать условия ведения бизнеса в России комфортными, а правила - стабильными и предсказуемыми

Параллельно с содействием реальному сектору экономики идет социальная поддержка населения. Выполняя указ президента, кабмин внес изменения в положение о президентских стимулирующих выплатах тем, кто непосредственно оказывает помощь больным с COVID-19. Они будут получать их все летние месяцы.

Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении на июль и август дополнительных выплат врачам и медицинскому персоналу за выполнение особо важных работ в период пандемии. За помощь пациентам с инфекцией врачи ежемесячно получают 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал и врачи "скорой помощи" - 50 тысяч, младший медперсонал, фельдшеры и водители "скорой" - 25 тысяч рублей. Выплаты рассчитываются из самого факта работы, без привязки к сменам, часам или минутам.

Изначально стимулирующие выплаты были установлены на три месяца - с апреля по июнь. Однако на прошлой неделе Владимир Путин распорядился продлить механизм поддержки тех, кто в ежедневном режиме находится на переднем крае борьбы с коронавирусом.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Президент также выступил с инициативой, подкрепив ее отдельным указом, поддержать семьи с детьми до 16 лет еще одной единовременной выплатой - по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Правительство внесло необходимые правки в нормативные документы. Родителям, уже получившим ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и разовую выплату на детей от 3 до 16 лет, деньги в июле переведут автоматически без подачи дополнительных заявлений. Тем, кто пока не обращался за пособиями, необходимо сделать это до 1 октября. Разовую выплату за июнь и июль они получат одной суммой. На реализацию новой инициативы президента правительство направит более 270 миллиардов рублей из своего резервного фонда.

Тем временем

Утверждены новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

Кабмин предоставит субсидии банкам для льготных автокредитов семьям с детьми, медикам и жителям Дальнего Востока. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, субсидии предоставят кредитным учреждениям, которые предлагают займы со скидкой 10 процентов от стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного ребенка, и работникам медицинских государственных организаций. Дешевле новый автомобиль также обойдется тем, кто сдает свою старую машину в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса, но возраст такого автомобиля по ПТС должен быть не меньше шести лет и принадлежать заемщику больше года. Для жителей Дальнего Востока размер скидки увеличен до 25 процентов. Кроме того, повышена максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, - с 1 млн до 1,5 млн рублей. Это позволит многодетным семьям приобретать современные вместительные транспортные средства.

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