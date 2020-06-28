Мурашко: Россия готова экспортировать препараты для лечения COVID-19

Противовирусные препараты, тест-системы для выявления коронавируса и вакцины от него на мировой рынок могут поставлять российские предприятия. Об этом в ходе саммита "Глобальная цель - объединимся ради будущего" заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Саммит прошел в виде двухчасовой конференции, которую транслировали интернет-платформы и соцсети, его основной темой стали поддержка фармакологических компаний, занимающихся разработкой вакцин, и продвижение в развивающихся странах современных подходов к борьбе с инфекциями.

"С первых дней Россия оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии, международным институтам, в том числе ШОС, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения, - цитирует Михаила Мурашко ТАСС. - С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины".

По оценке главы Минздрава, собственные разработка и производство препаратов для лечения COVID-19 и тест-систем позволили нашей стране избежать дефицита медикаментов и драматического сценария развития пандемии.

Также Михаил Мурашко призвал всех заинтересованных участников к координации исследований и производству медицинской продукции и отметил, что Россия всегда готова к диалогу с международными и общественными организациями.