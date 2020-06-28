На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского

Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать. Согласно опубликованным результатам опроса общественного мнения, проведенного Центром Разумкова, большая часть украинцев оценивает деятельность нынешнего главы государства за минувший год на "тройку" (34%), либо еще хуже - "дуже погано" (27%).

Значительная часть украинцев также отрицательно оценила выполнение Зеленским взятых на себя в период избирательной кампании обещаний. 63% граждан считают, что он "совсем не выполнил" обещание по установлению мира в Донбассе. Более 71 процента убеждены, что глава государства не исполнил обещание об отстранении олигархов от влияния на политику, 62% убеждены, что он не сделал ничего для борьбы с коррупцией.

Кроме того, только 30% из опрошенных считают, что Зеленский способствовал созданию новых рабочих мест, 50% уверены, что он выполнил обещание по обеспечению больниц и школ оборудованием и финансированием.

Персональный рейтинг Зеленского также продолжает падение. Если в сентябре прошлого года за него готовы были проголосовать 56,1% опрошенных, то на конец апреля этого года показатель упал до 34,1%. В то же время в украинской прессе, в частности, на сайте Obozrevatel.com сообщается, что рейтинг Зеленского в июне этого года рухнул до исторического минимума - 25,3%. При этом на официальном сайте Центра Разумкова таблиц с этими данными не опубликовано.