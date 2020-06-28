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28.06.2020 11:33
Рубрика: Власть

Наблюдатели призывают не путать информирование и принуждение к голосованию

Текст: Галина Мисливская
Большинство сигналов о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции не подтверждаются, чаще всего заявители принимают за него информирование о возможностях принять участие в плебисците, рассказал на брифинге в Общественной палате России сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод.

"Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) обращает внимание на проблему интерпретации понятия "принуждение к голосованию". "Нередко противники голосования, представители оппозиции крайне необъективно презентуют общественности примеры так называемого принуждения", - сказал он.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По словам Брода, "есть реальные факты принуждения там, где работодатель оказывает давление, требует гражданина отчитаться о ходе голосования". "НОМ очень внимательно подходит к таким примерам, подключаем наблюдателей, экспертов в регионах, а также подключаем правоохранительные органы в регионах", - сказал он.

Подобные сигналы, в частности, поступали в отношении предприятия Уралтрансмаш, сообщил эксперт. Работников отмечали на участках для голосования. "Это, конечно, недопустимо, и мы сделали замечание избирательной комиссии Свердловской области, ждем от них официальное объяснение", - сказал он и напомнил, что за подобные нарушения работодателя могут привлечь к ответственности как административной, так и уголовной.

Другое дело - когда работодатель проявляет заботу о правах своих работников и старается не создавать дополнительные риски для их здоровья. "Здесь мы сторонники перепроверки любой информации о принуждении, есть ли здесь рвение отдельных чиновников, которые хотят показать парадную статистику либо речь идет об информировании", - отметил эксперт.

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Александр Брод привел несколько свежих примеров из Омска, Воронежа, Нижнего Новгорода, где проверка выявила именно информирование, а не принуждение к голосованию.

В целом, по его оценке, за три дня голосования "каких-то серьезных срывов, проблем не произошло".

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