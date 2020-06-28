Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Усилия крупнейших центробанков реанимировать свои экономики продолжают создавать все более мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов. Однако волатильность на мировых финансовых рынках продолжает расти.

Есть два основных фактора, которые в среднесрочной перспективе будут поддерживать глобальные фондовые и долговые площадки на плаву. Подробнее о них специально для "Российской газеты" рассказал Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", а также дал прогноз по курсу рубля на июль:

- Первый и самый значимый фактор - это, по мнению эксперта, продолжение мировыми регуляторами мягкой монетарной политики и вливание в рынки новых порций ликвидности. И второй - неугасающее стремление Дональда Трампа до президентских выборов удержать американские фондовые биржи вблизи максимальных отметок.

Сейчас несмотря на новости о растущих случаях заражения коронавирусом в отдельных североамериканских штатах и Китае, инвесторы делают ставку на то, что даже при ухудшении ситуации с пандемией, страны не будут повторно закрывать свои экономики.

Кроме того, рост мировых биржевых индикаторов стимулируется действиями ФРС США и ее крупнейшими коллегами по цеху, которые с марта этого года влили в финансовые рынки более 5 триллионов долларов. И, по заявлениям отдельных глав центробанков, предоставят еще дополнительную финансовую помощь, если этого потребует ситуация.

И хотя такая политика регуляторов, по сути, является для игроков субсидией на приобретение рисковых активов, покупка центробанками широкого класса активов создает некую стабильность на глобальных финансовых рынках. Однако первоочередным фактором для формирования курса российской валюты традиционно являются цены на нефть.

В настоящий момент отыграв все возможные позитивные новости связанные с продлением соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, цены на черное золото приобретают все большую зависимость от конъюнктуры на глобальных финансовых рынках. А там все еще сохраняются страхи в отношении второй волны пандемии. Так что основным ориентиром для дальнейшего движения цены фьючерсного контракта Brent будет динамика мировых биржевых индикаторов.

С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.

Поддержку российской валюте по-прежнему будут оказывать валютные интервенции Центробанка, которые он осуществляет в рамках бюджетного правила. И еще - продажа валюты крупнейшими экспортерами для выплаты дивидендов, основной объем которых приходится на июль.

Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей. И при реализации этого сценария рубль ненадолго может подойти даже к отметке 72 за доллар.