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28.06.2020 23:56
Рубрика: Спорт

Клопп допрыгнул

Немецкий тренер привел "Ливерпуль" к первому чемпионству за 30 лет
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 139(8193)
В английской Премьер-лиге (АПЛ) досрочно определился чемпион. Им стал "Ливерпуль", выигравший "золото" впервые за 30 лет.

"Красные" досрочно завоевали титул благодаря победе "Челси" над "Манчестер Сити" (2:1). За семь туров до конца сезона "Ливерпуль" опережает "горожан" на 23 очка. Безусловно, громадная заслуга в чемпионстве принадлежит главному тренеру команды Юргену Клоппу. К слову, он стал первым немецким тренером, выигравшим английское первенство.

Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
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- Невероятные ощущения! Это гораздо больше, чем я когда-либо мог себе вообразить. В отличие от многих болельщиков "Ливерпуля" мне не пришлось 30 лет ждать чемпионства. Я здесь только четыре года, но понимаю, что мы сделали. Особенно с учетом трехмесячного перерыва. Никто не знал, возобновится сезон или нет. Знаю: людям сейчас трудно. Однако мы отпразднуем "золото" с нашими болельщиками сразу, как это станет возможно, - сказал Клопп.

Что примечательно - в следующем туре "Ливерпуль" встретится на выезде с "Манчестер Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола одним из первых поздравил "красных" с "золотом" и отметил, что Мохаммеду Салаху и компании будет организован чемпионский коридор перед матчем.

- Столь большое отставание - это реальность. "Ливерпуль" был невероятен в своей стабильности на протяжении всего сезона. Два года назад мы опережали их на 25 очков, а сейчас они сделали то же самое. Хочу поздравить Клоппа и его команду, они заслужили этот трофей, - подчеркнул Гвардиола.

Тем временем завершился сезон в Бундеслиге - первой из топ-европейских лиг, в которой возобновился сезон после пандемии коронавируса. Как и в случае с АПЛ, чемпион был известен заранее. По традиции последних лет, им стала мюнхенская "Бавария".

Как таковой борьбы за первое место в Германии не получилось. Зато все было крайне запутанно в битве за путевки в Лигу чемпионов. По итогам сезона в главном еврокубковом турнире Бундеслигу будут представлять "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Боруссия" из Менхенгладбаха. Высший дивизион покинули "Фортуна" и "Падерборн 07", в обратном направлении последуют "Штутгарт" с "Арминией". В переходных поединках за место в Бундеслиге сыграют "Вердер" и "Хайденхайм".

"Ливерпуль" установил рекорд топ-лиг Европы

Вторую победу подряд в чемпионате Италии одержал лидер "серии А" туринский "Ювентус". В матче 28-го тура команда Маурицио Сарри разгромила на своем поле "Лечче" со счетом 4:0.

В турнирной таблице "Ювентус" на четыре очка опережает своего ближайшего конкурента "Лацио" - 69 баллов против 65. Римский клуб на выходных переиграл дома "Фиорентину" (2:1).

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