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28.06.2020 08:02
Рубрика: Общество

СМИ сообщили о необычном поведении коронавируса, ускоряющем заражение

Текст: Алена Ларина

Новому коронавирусу помогают быстро распространяться в организме отростки, напоминающие щупальца. Как пишут СМИ со ссылкой на Financial Times и Cell, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

Вирус имеет нити, которые проникают сквозь оболочки других клеток. Гипотеза специалистов заключается в том, что это ведет к ускорению темпов заражения организма, объяснил один из авторов готовящейся к публикации работы Неван Кроган

Большинство известных науке вирусов не имеют таких нитевидных отростков. В то же время, сообщается, что такая модель поведения коронавируса помогла найти препараты, способные обеспечить наиболее эффективное лечение COVID-19. Пока что лекарств от этого вируса нет.

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