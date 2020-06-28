Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Хукером

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Дастина Порье с победой на турнире в Лас-Вегасе.

В ночь на воскресенье по московскому времени Порье, не так давно уступивший Нурмагомедову удушающим приемом в поединке за титул чемпиона, единогласным решением судей победил представителя Новой Зеландии Дэна Хукера - 48:47, 48:47, 48:46.

Соперники выдали яркий поединок, за что заслуженно получили бонус от организации. "Поздравляю, Порье. Восхитительный бой", - написал Нурмагомедов в Twitter.

Сам Порье после поединка отправился в больницу. "Это было весело. Отправляюсь в больницу, чтобы мне сделали сканирование головы. Потом поеду к жене и дочери", - написал Порье в Instagram.