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28.06.2020 19:23
Рубрика: Спорт

Похвала от Хабиба

Нурмагомедов поздравил бывшего соперника
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Дастина Порье с победой над Дэном Хукером на турнире UFC Вегас 4.

- Поздравляю, Порье. Отличный бой, - написал Хабиб в своем "Твиттере". Дастин тут же ответил: "Спасибо, чемп".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Напомним, в сентябре 2019 года на турнире UFC 242 в Абу-Даби Порье проиграл чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову и лишился временного титула.

На этот раз Порье провел в Лас-Вегасе поединок против новозеландца Дэна Хукера, и по итогам пяти раундов судьи единогласным решением назвали его лучшим (48-47, 48-47, 48-46). Для Дастина эта была 26-я победа в смешанных единоборствах.

Что касается самого Хабиба Нурмагомедова, на счету которого 28 побед в 28 боях в MMA, то его возвращение в октагон ожидается в сентябре. Он должен встретиться с временным чемпионом лиги в легком весе американцем Джастином Гэтжи.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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