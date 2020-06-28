Онлайн-выпускной только в соцсети ВКонтакте посмотрели 23 миллиона человек

Что и говорить этот выпускной запомнится и школьникам, и их родителям. Ведь он прошел, в основном, виртуально. Зато как! Вот статистика - через 24 часа после начала трансляции:

Количество просмотров шоу "Основной выпускной" ВКонтакте - 23 000 000; количество лайков - 190 000; количество комментариев - 378 000; количество репостов - 1 800.

Шоу показывали и по ТВ. Национальный музыкальный телеканал "МУЗ-ТВ" вчера, в день Всероссийского выпускного, вел трансляцию "Основного выпускного" ВКонтакте. На этом празднике в онлай-формате выступали популярные артисты: Баста, Тима Белорусских, Ramil", Тимати, Zivert, Jony, HammAli & Navai и Niletto и другие.

Выпускников от всего сердца поздравляли многие известные люди, на жизнь которых можно равняться. Это - Андрей Кончаловский, Тина Канделаки, Герман Греф, Тимур Бекмамбетов, Елена Летучая, Эвелина Хромченко и многие другие. О выступлении министра просвещения Сергея Кравцова перед выпускниками "РГ" писала отдельно.

"Не переживайте, у меня тоже не было нормального выпускного, я была на сборах. Зато потом я стала Олимпийской чемпионкой", - так решила подбодрить сегодняшних выпускников прославленная спортсменка Маргарита Мамун.

"Выпускники... Избавились от школы - теперь начнется хорошая жизнь. Ошибка! Сейчас начнутся проблемы" - рассмеялся в своем поздравлении Андрей Кончаловский. Он также пояснил молодым людям, что не стоит отчаиваться, если вначале ими был сделан неправильный выбор жизненного пути. Мэтр рассказал, что сам окончил консерваторию, а к кинематографу пришел позднее. "Главное - понять, где вы будете лучше всех", - сказал Кончаловский.

Одним из гостей "Основного выпускного" к большому удовольствию современной стал популярный и модный рэпер Моргенштерн - он представил новое музыкальное видео на песню "Cadillac". Участие в съемках виртуального шоу приняли и пользователи ВКонтакте, которые сняли креативное видео в "Клипах" в этой социальной сети. Вели церемонию Ида Галич, Владимир Маркони и.... голосовой помощник Маруся. У виртуальной среды - свои правила и свои ведущие. И к реальной жизни они готовят вчерашних школьников особенными способами.