В первые три дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию участие в нем приняли более 30 млн граждан. По данным ЦИК, комиссии в регионах хорошо подготовились к работе, обстановка спокойная. Больше всего проблем наблюдателям и членам комиссий создают авторы многочисленных фейков о якобы имевших место нарушениях.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной Закон назначено на 1 июля, но для удобства и безопасности россиян участки открылись 25 июня. С этого дня в ЦИК РФ работает информационный центр, в который стекается вся информация о ходе плебисцита. "По нашим оперативным данным, за три дня проголосовали 30,9 млн граждан, что составляет 28,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории РФ", - сообщила в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова.

Более половины проголосовавших (58%) сделали это на участках, 39% - на дому, на придомовых территориях, в труднодоступных районах, еще 3% - через интернет, это жители Москвы и Нижегородской области. По словам Памфиловой, электронная форма пользуется большой популярностью - на "горячую линию" ЦИК поступает много звонков от жителей других регионов, которые тоже хотели бы голосовать через интернет.

Активнее всего плебисцит проходит в Республике Тыва, там на участки пришли уже почти 42% жителей. Самая низкая явка по итогам трех дней зафиксирована в Хабаровском крае - 22,5%. "Несмотря на все сложности, связанные с беспрецедентным голосованием на протяжении семи дней, мы постарались, чтобы не было никаких спекуляций, инсинуаций, чтобы наблюдатели смогли осуществлять общественный контроль", - отметила Памфилова.

Голосование проходит спокойно, без существенных нарушений. Обращений - и в ЦИК, и в Общественную палату РФ - приходит множество. Но сигналы о реальных нарушениях немногочисленны. Так, "горячая линия" Центризбиркома приняла 4870 звонков, сообщения о нарушениях составляют менее 3%. "Есть всего 2 обращения на всю страну, где люди говорят, что их якобы принуждают голосовать определенным образом", - рассказала Памфилова. Кроме того, ЦИК совместно с региональными властями и правоохранительными органами проверяет 75 заявлений о принуждении к участию в голосовании со стороны конкретных работодателей.

За соблюдением избирательных и санитарных процедур следят наблюдатели, работу которых координирует система общественных палат. К воскресенью их число превысило 510 тысяч человек, рассказала секретарь ОПРФ Лидия Михеева. На "горячую линию" ситуационного центра ОПРФ поступило 155 обращений, все они оперативно проверяются. Чаще всего выясняется, что заявители не разобрались в ситуации и приняли, например, информирование о голосовании за принуждение к участию в нем.

Но есть и сознательные, злонамеренные вбросы. Как рассказал член ОПРФ, руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев, в социальных сетях распространяется огромное количество фейков о нарушениях.

"Каждый случай разобрали и посмотрели, что было на самом деле. Не было никаких пеньков", - заявила Элла Памфилова

Уже стал притчей во языцех видеоролик о ручках с исчезающими чернилами, которые якобы закупили для нужд голосования то ли в Татарстане, то ли в Дагестане. При проверке выяснилось, что люди на видео говорят по-казахски, а сам ролик уже несколько лет гуляет по интернету и периодически всплывает во время различных избирательных кампаний. Тем не менее сообщения подобного рода продолжают появляться в разных регионах России.

"Еще один пример в Магадане. Есть такой известный сайт, источник большого объема дезинформации, - называется "Карта нарушений", находится в США. На этом сайте было опубликовано сообщение якобы от сотрудников магаданского ООО "Агромаглеспром", и там рассказывалось, что якобы принуждаются к голосованию сотрудники этой организации и даже приводился какой-то материал. А позже они это сообщение удалили", - сообщил Максим Григорьев. Проверка показала, что никакого принуждения не было, а главное - эта фирма прекратила свое существование более пяти лет назад.

Сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод обратил внимание на проблему интерпретации самого понятия "принуждение к голосованию". Он рассказал об одном реальном факте, по которому идет проверка: сотрудников предприятия Уралтрансмаш отмечали на участках для голосования. "Это, конечно, недопустимо, и мы сделали замечание избирательной комиссии Свердловской области, ждем от них официальное объяснение", - сказал эксперт. Но "нередко противники голосования, представители оппозиции крайне необъективно презентуют общественности примеры так называемого принуждения", добавил он.

Много поступает сообщений о голосовании вне помещений с нарушениями закона. Как пояснила член ОПРФ, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова, часть заявителей просто не различает надомное голосование и организацию участка на открытом воздухе, которые проходят по разным правилам. Но многие из тех, кто сообщает о подобных "нарушениях", "намеренно искажают суть и тот процесс, который происходит", считает Булгакова.

"В эти дни мы с первого дня сполна хлебнули, когда (нас) разыграли, изгалялись над темой голосования на пеньках, лавочках, багажниках. Каждый случай разобрали и посмотрели, что было на самом деле. Не было никаких пеньков", - заявила Элла Памфилова. По ее оценке, авторы подобных сообщений намеренно дискредитируют процедуру голосования на дому и на придомовых территориях. Желающим уличить избиркомы в реальных или мнимых нарушениях она посоветовала: "Идите в наблюдатели, а не ловите из-за угла, чтобы потом растиражировать и распиарить на весь интернет".

Кроме того, в воскресенье ЦИК заявил о DDoS-атаках из-за рубежа на портал конституция2020.рф. "Предположительно из Великобритании и Сингапура", - говорится в сообщении ЦИК РФ. На ресурсе размещены сведения о поправках, о порядке проведения голосования, а также новости. В пятницу комиссия сообщала об атаках на ее собственный сайт. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, туда поступало одновременно 240 тысяч запросов в секунду. Ресурс Центризбиркома справился с нагрузкой, серьезных сбоев не возникло.