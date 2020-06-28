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28.06.2020 11:49
Рубрика: Власть

ОПРФ: В интернете распространяется огромное количество фейков о голосовании

Текст: Галина Мисливская

В социальных сетях и СМИ распространяется "огромное количество" недостоверных сообщений о нарушениях в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции, рассказал на брифинге в Общественной палате РФ руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Например, в общественную палату Кемеровской области поступило сообщение о том, что руководство одного из местных предприятий открепляет сотрудников от участков по месту жительства без их ведома. Приводились фамилии конкретных людей, которые об этом свидетельствовали. "В общественную палату Кемеровской области позвонил один из этих людей и сказал, что это не соответствует истине и что открепление произошло не просто с его согласия, а по его инициативе. Ему было удобно проголосовать именно так", - рассказал Григорьев.

"Еще один пример в Магадане. Есть такой известный сайт, источник большого объема дезинформации - называется "Карта нарушений", находится в США. На этом сайте было опубликовано сообщение якобы от сотрудников магаданского ООО "Агромаглеспром", и там рассказывалось, что якобы принуждаются к голосованию сотрудники этой организации и даже приводился какой-то материал. А позже они это сообщение удалили", - сообщил он. Проверка показала, что никакого принуждения не было, а главное - эта фирма прекратила свое существование более пяти лет назад.

Другой пример заведомо ложной информации - сигнал о якобы имевшем место двойном голосовании в Ульяновской области. В нем сообщалось, что один и тот же человек проголосовал и на участке, и на придомовой территории. Члены местной общественной палаты выяснили, что в этот день указанная УИК проводила только выездное голосование, помещение участка было закрыто.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам члена ОПРФ, исполнительного директора ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алены Булгаковой, есть также факты намеренного искажения информации о ходе голосования вне помещения участка. Кто-то не различает две процедуры - надомное голосование и участок на придомовой территории, а кто-то намеренно вводит людей в заблуждение.

"Многие лица злоупотребляют своим знанием и пытаются через это злоупотребление манипулировать сознанием общественности и пытаться воспрепятствовать реализации волеизъявления граждан России", - сказала она. За прошлые сутки, по словам Булгаковой, поступило порядка 30 сигналов о нарушении при голосовании вне помещения участка, ни один из них не подтвердился.

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