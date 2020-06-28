Александр Великий вернулся к полноценным тренировкам. Именно с такими заголовками вышли заокеанские СМИ после того, как российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на занятие вместе с партнерами по клубу.

Это было первое появление россиянина на льду после длительного перерыва, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции.

Отметим, что хоккеистам "Вашингтона" разрешено заниматься пока малыми группами, а перед каждым занятием здоровье спортсменов проверяют врачи.

Вот как сам Александр описал свои впечатления от тренировки:

- Я очень счастлив, что наконец-то нам разрешили тренировки. Это здорово, хотя ограничений, конечно же, хватает. Например, после того как ты приехал на стадион, должен пройти медобследование, сдать экспресс-тест на коронавирус. Минут 40 должен ждать в коридоре и только после того, как доктора дают добро, можно идти в раздевалку. Там нужно ходить в маске и перчатках. Зато потом можно выйти на лед уже без всех этих вещей. Это круто, когда ты понимаешь, что снова в деле. Да, разумеется, я прекрасно понимаю, что в ближайшее время не будет такого, как раньше, когда ты делаешь все что хочешь. Но надеюсь, что со временем это всё пройдет и мы вернемся в нормальное русло.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 68 матчей, набрав в них 67 (48+19) очков. Кроме того, российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи", который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

34-летний Овечкин стал обладателем "Морис Ришар Трофи" уже в девятый раз в карьере (2008, 2009, 2013-2016, 2018-2020), что является абсолютным рекордом лиги.

Также Овечкин вошел в тройку лучших первых номеров драфта НХЛ с 1980 года. Такой список составили журналисты сайта Национальной хоккейной лиги.

Первое место в рейтинге досталось легенде "Питтсбурга" Марио Лемье, на втором месте расположился Сидни Кросби.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин в девятый раз стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи", что является абсолютным рекордом лиги

Стоит также отметить, что пресс-служба "Вашингтона" отреагировала на видео, в котором старший сын Александра Овечкина отрабатывает броски по воротам.

На видео старший сын капитана "Кэпиталз" Сергей бросает по воротам с неудобной руки.

- Ракета не падает далеко от дерева, - говорится в комментарии клуба, который опубликован в Twitter.

Кстати

Эпидемиолог Захари Бинни поделился мнением о возобновлении сезона НХЛ в условиях продолжения пандемии коронавируса. - Если суммировать самые важные моменты, есть четыре главных элемента, на которых необходимо сосредоточиться, - приводит слова Бинни Sportsnet. - Во-первых, нужно ограничить контакты между людьми как внутри лиги, так и за ее пределами. Во-вторых, частое тестирование, чтобы избежать серьезных вспышек при обнаружении новых случаев заражения. В идеале это должно быть ежедневное тестирование. В-третьих, ношение масок в любое время, когда вы находитесь с кем-то рядом вне льда. В-четвертых, нужно максимально ограничить время пребывания в закрытых помещениях, где находится много людей. Речь о раздевалках, душевых и так далее. Кроме того, перед прибытием в принимающий город всех нужно проверить, желательно не один раз. Нельзя допустить, чтобы туда приехал кто-то с вирусом, потому что это погубит все дело. Стоит подумать и о недельном карантине для игроков и их семей, прибывающих и уезжающих из принимающего города.